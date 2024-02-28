Сборная Камеруна попрощается со своим главным тренером
Ригобер Сонг уйдет с поста главного тренера сборной
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Камеруна останется без главного тренера Ригобера Сонга.
Федерация футбола приняла решение не продлевать контракт с 47-летним тренером после неудачной кампании. Об этом сообщил президент Самуэль Это'О в интервью для France 24.
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Сонг возглавляет сборную Камеруна с февраля 2022 года. Под его руководством команда квалифицировалась на Чемпионат мира, но не смогла преодолеть групповой этап.
На Кубке африканских наций сборная завершила свой путь в 1/8 финала. Они проиграли Нигерии (0:2).
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Источник:France 24
Опубликовал: Екатерина Власова
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