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Сборная Камеруна попрощается со своим главным тренером

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Ригобер Сонг уйдет с поста главного тренера сборной

Сборная Камеруна попрощается со своим главным тренером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Камеруна останется без главного тренера Ригобера Сонга.

Федерация футбола приняла решение не продлевать контракт с 47-летним тренером после неудачной кампании. Об этом сообщил президент Самуэль Это'О в интервью для France 24.

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Сонг возглавляет сборную Камеруна с февраля 2022 года. Под его руководством команда квалифицировалась на Чемпионат мира, но не смогла преодолеть групповой этап.

На Кубке африканских наций сборная завершила свой путь в 1/8 финала. Они проиграли Нигерии (0:2).

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Камерун Ригобер Сонг
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Источник:
France 24
Опубликовал: Екатерина Власова
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