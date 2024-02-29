Бекхэм: Нет игрока, который любил бы Барселону так сильно, как Месси

Бывший полузащитник мадридского "Реала", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ", "Милана", а ныне совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм рассказал о любви нападающего команды Лионеле Месси к своему бывшему клубу.

"Я бы хотел, чтобы Месси жил в Майами после завершения карьеры. Но Лео говорит мне, что думает только о том, чтобы жить рядом с "Камп Ноу". Нет игрока, который любил бы "Барселону" так, как он. На его ноге и даже на бутылке с водой, из которой он пьет, есть логотип "Барселоны", символизирующий о его сильной любви к клубу", - цитирует англичанина Som I Serem FCB в социальной сети X (ранее Twitter).