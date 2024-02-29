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Бекхэм: Нет игрока, который любил бы Барселону так сильно, как Месси

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Легенда английского футбола рассказал о своих наблюдениях

Бекхэм: Нет игрока, который любил бы Барселону так сильно, как Месси

People

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Бывший полузащитник мадридского "Реала", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ", "Милана", а ныне совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм рассказал о любви нападающего команды Лионеле Месси к своему бывшему клубу.

"Я бы хотел, чтобы Месси жил в Майами после завершения карьеры. Но Лео говорит мне, что думает только о том, чтобы жить рядом с "Камп Ноу". Нет игрока, который любил бы "Барселону" так, как он. На его ноге и даже на бутылке с водой, из которой он пьет, есть логотип "Барселоны", символизирующий о его сильной любви к клубу", - цитирует англичанина Som I Serem FCB в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Месси выступал в составе "Барселоны" с 2003 по 2021 годы. В прошлом сезоне МЛС аргентинец отметился 11 голами и 5-ю асисстами в 14 матчах.

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Лионель Месси Дэвид Бекхэм Барселона Интер Майами
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Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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