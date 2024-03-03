Заглембе Сосновец пятерых украинцев получил первое очко за три матча под руководством Хацкевича
Против предпоследней команды чемпионата
Фото: facebook.com/karmiotissa
В поединке 22 тура второго дивизиона Польши "Заглембе Сосновец" встречался с "Подбескидзе". Матч завершился со счётом 0:0.
Это была встреча последней и предпоследней команды чемпионата. Коллективы нанесли 18 ударов на двоих (7:11), но забить так и не смогли.
В общем, "Заглембе" не отмечался во всех трех официальных матчах этого года – все они были первыми под руководством Александра Хацкевича. Однако сегодня команда завоевала дебютное зачетное очко с белорусом во главе.
В стартовом составе "Заглембе" появилось сразу четыре украинца: Алексей Шевченко, Алексей Быков, Артем Полярус и Артем Сухоцкий. Алексей Довгий провел весь матч на скамейке для запасных.
В активе подопечных Хацкевича 12 очков. У 17-го "Подбескидзе" – 18 зачетных пунктов, а у 15 "Р. Жешув” (вне зоны вылета) – 22 балла.
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