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Заглембе Сосновец пятерых украинцев получил первое очко за три матча под руководством Хацкевича

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Против предпоследней команды чемпионата

Заглембе Сосновец пятерых украинцев получил первое очко за три матча под руководством Хацкевича

Фото: facebook.com/karmiotissa

UA-Футбол
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В поединке 22 тура второго дивизиона Польши "Заглембе Сосновец" встречался с "Подбескидзе". Матч завершился со счётом 0:0.

Это была встреча последней и предпоследней команды чемпионата. Коллективы нанесли 18 ударов на двоих (7:11), но забить так и не смогли.

В общем, "Заглембе" не отмечался во всех трех официальных матчах этого года – все они были первыми под руководством Александра Хацкевича. Однако сегодня команда завоевала дебютное зачетное очко с белорусом во главе.

В стартовом составе "Заглембе" появилось сразу четыре украинца: Алексей Шевченко, Алексей Быков, Артем Полярус и Артем Сухоцкий. Алексей Довгий провел весь матч на скамейке для запасных.

В активе подопечных Хацкевича 12 очков. У 17-го "Подбескидзе" – 18 зачетных пунктов, а у 15 "Р. Жешув” (вне зоны вылета) – 22 балла.

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Алексей Довгий Артем Полярус Александр Хацкевич Алексей Шевченко Артем Сухоцкий Алексей Быков Заглембе (Сосновец)
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