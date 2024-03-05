Аль-Наср минимально проиграл в 1/4 финала азиатской ЛЧ после возвращения Роналду в состав
Судьба противостояния решится в Саудовской Аравии
daily express
4 марта состоялся первый матч между "Аль-Айном" (ОАЭ) - "Аль-Насром" (Саудовская Аравия) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов Азии. Игра завершилась в пользу эмиратцев со счётом 1:0.
Единственный гол на 44-й минуте забил Суфиане Рахими.
В компенсированные минуты к основному времени прямую красную карточку получил защитник саудовского клуба - Эмерик Ляпорт.
Главная звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду провёл на поле весь поединок, но не смог отличиться результативными действиями и, тем самым, прервал свою 9-матчевую голевую серию.
Ответная встреча между командами пройдёт 11 марта, в Эр-Рияде. Начало - в 21:00 по киевскому времени.
نهاية المباراة والنتيجة العين 1 والنصر السعودي 0 #نادي_العين pic.twitter.com/iS5zIK7Kb3— نادي العين (@alainfcae) March 4, 2024
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