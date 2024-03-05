Украинец из АПЛ хочет сыграть на Олимпиаде
Ярмолюк готов помочь Олимпийской сборной Украины
РБК
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк ответил на вопрос о возможном участии в Олимпиаде.
"Если тренер сборной будет на меня рассчитывать, то думаю, что договориться с клубом не будет вопросом. Это не будет проблемой", – сказал Ярмолюк.
Напомним, Украина представит свою футбольную сборную на Олимпиаде впервые в истории. Главным тренером нашей олимпийской команды будет Руслан Ротань. Игры пройдут в июле-августе этого года в Париже.
Также заметим, что по правилам Олимпийских Игр в заявке может быть 3 игрока старше 23 лет.
Ярмолюку 1 марта исполнилось 20 лет. В его активе 10 матчей за сборную Украины U-21.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В профессиональном футболе есть термин "не по-пацански"? Обзор матча Шахтер – Кривбасс и других топ-поединков
- "Это не моя проблема". Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
- Странности со списком сборной Украины, феерия Арсенала без Зинченко, КДК-шная победа Шахтера. Главные новости за 4 марта
- Ди Мария - о Роналду: На поле он всегда хочет быть номером один, но за его пределами это совсем другой человек
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
- Мое сердце разбито. Погба эмоционально отреагировал на свою дисквалификацию. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн