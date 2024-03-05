  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Украинец из АПЛ хочет сыграть на Олимпиаде

Общие новости

Ярмолюк готов помочь Олимпийской сборной Украины

Украинец из АПЛ хочет сыграть на Олимпиаде

РБК

Новина українською

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк ответил на вопрос о возможном участии в Олимпиаде.

"Если тренер сборной будет на меня рассчитывать, то думаю, что договориться с клубом не будет вопросом. Это не будет проблемой", – сказал Ярмолюк.

Напомним, Украина представит свою футбольную сборную на Олимпиаде впервые в истории. Главным тренером нашей олимпийской команды будет Руслан Ротань. Игры пройдут в июле-августе этого года в Париже.

Также заметим, что по правилам Олимпийских Игр в заявке может быть 3 игрока старше 23 лет.

Ярмолюку 1 марта исполнилось 20 лет. В его активе 10 матчей за сборную Украины U-21.

Читайте такжеЯрмолюк: Буду доказывать тренеру Брентфорду, что я должен быть на поле
По теме
yellow-arrow
"Просто заткнись". Чемпион мира и Европы жёстко раскритиковал Роналду
yellow-arrow
Аль-Наср минимально проиграл в 1/4 финала азиатской ЛЧ после возвращения Роналду в состав
yellow-arrow
Странности со списком сборной Украины, феерия Арсенала без Зинченко, КДК-шная победа Шахтера. Главные новости за 4 марта
Украина U-21 Брентфорд (Лондон) Олимпиада-2024 Егор Ярмолюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости