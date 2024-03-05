Украинец из АПЛ хочет сыграть на Олимпиаде

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк ответил на вопрос о возможном участии в Олимпиаде.

"Если тренер сборной будет на меня рассчитывать, то думаю, что договориться с клубом не будет вопросом. Это не будет проблемой", – сказал Ярмолюк.

Напомним, Украина представит свою футбольную сборную на Олимпиаде впервые в истории. Главным тренером нашей олимпийской команды будет Руслан Ротань. Игры пройдут в июле-августе этого года в Париже.

Также заметим, что по правилам Олимпийских Игр в заявке может быть 3 игрока старше 23 лет.

Ярмолюку 1 марта исполнилось 20 лет. В его активе 10 матчей за сборную Украины U-21.