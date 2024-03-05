Шевченко посетил тренировку сборной Украины среди игроков с ампутацией
Занятия проходят в Киеве
Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил занятия сборной Украины, составленной из лиц с ампутированными конечностями.
Глава Ассоциации отметил важность социализации для футболистов и футболисток и пригласил всех желающих присоединиться к тренировкам.
Занятия проходят в Киеве на искусственных полях УТК им. В. Банникова во вторник и четверг. Записаться на которые можно по электронному адресу, указанному на сайте УАФ.
Заметим, что ампфутбол - это постоянные соревнования со сборными других стран под эгидой EAFF и прекрасная возможность проявить себя. В частности, мужская сборная игроков с ампутированными конечностями готовится к летнему чемпионату Европы, а женская команда формируется в единую сборную.
Популярное сейчас
- Шахтер проигнорировал просьбу УАФ. Что произошло?
- В профессиональном футболе есть термин "не по-пацански"? Обзор матча Шахтер – Кривбасс и других топ-поединков
- "Это не моя проблема". Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
- Странности со списком сборной Украины, феерия Арсенала без Зинченко, КДК-шная победа Шахтера. Главные новости за 4 марта
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО