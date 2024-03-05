Шевченко посетил тренировку сборной Украины среди игроков с ампутацией

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил занятия сборной Украины, составленной из лиц с ампутированными конечностями.

Глава Ассоциации отметил важность социализации для футболистов и футболисток и пригласил всех желающих присоединиться к тренировкам.

Занятия проходят в Киеве на искусственных полях УТК им. В. Банникова во вторник и четверг. Записаться на которые можно по электронному адресу, указанному на сайте УАФ.

Заметим, что ампфутбол - это постоянные соревнования со сборными других стран под эгидой EAFF и прекрасная возможность проявить себя. В частности, мужская сборная игроков с ампутированными конечностями готовится к летнему чемпионату Европы, а женская команда формируется в единую сборную.

Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова