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Шевченко посетил тренировку сборной Украины среди игроков с ампутацией

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Занятия проходят в Киеве

Шевченко посетил тренировку сборной Украины среди игроков с ампутацией

Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова

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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил занятия сборной Украины, составленной из лиц с ампутированными конечностями.

Глава Ассоциации отметил важность социализации для футболистов и футболисток и пригласил всех желающих присоединиться к тренировкам.

Занятия проходят в Киеве на искусственных полях УТК им. В. Банникова во вторник и четверг. Записаться на которые можно по электронному адресу, указанному на сайте УАФ.

Заметим, что ампфутбол - это постоянные соревнования со сборными других стран под эгидой EAFF и прекрасная возможность проявить себя. В частности, мужская сборная игроков с ампутированными конечностями готовится к летнему чемпионату Европы, а женская команда формируется в единую сборную.

Шевченко посетил тренировку сборной Украины среди игроков с ампутацией - изображение 1Шевченко посетил тренировку сборной Украины среди игроков с ампутацией - изображение 2
Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова
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Андрей Шевченко УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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