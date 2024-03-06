Леброн Джеймс с Ливерпулем представил новую коллекцию одежды

Форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс представил новую коллекцию одежды с футбольным клубом "Ливерпуль".

Напомним, что Леброн Джеймс обновил рекорд по очкам стал единственным игроком Национальной баскетбольной ассоциации, кто пробил планку в 40 000 очков за карьеру. На данный момент Леброн является самым возрастным игроком в НБА.

Что касается "Ливрпуля", то команда Юргена Клоппа после 27 матчей чемпионата Англии занимает первое место в турнирной таблице с 63 очками.