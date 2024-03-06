Леброн Джеймс с Ливерпулем представил новую коллекцию одежды
Баскетболист является одним из совладельцев клуба
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс представил новую коллекцию одежды с футбольным клубом "Ливерпуль".
Напомним, что Леброн Джеймс обновил рекорд по очкам стал единственным игроком Национальной баскетбольной ассоциации, кто пробил планку в 40 000 очков за карьеру. На данный момент Леброн является самым возрастным игроком в НБА.
Что касается "Ливрпуля", то команда Юргена Клоппа после 27 матчей чемпионата Англии занимает первое место в турнирной таблице с 63 очками.
???? @KingJames ???? pic.twitter.com/7wGtf9dIm1— Liverpool FC (@LFC) March 6, 2024
⚽ ✖️ ????— Liverpool FC (@LFC) March 6, 2024
Introducing Liverpool FC x LeBron: Chapter 2.
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