Гринвуд может начать выступать за сборную Ямайки вместо Англии
Выбор за форвардом
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Главный тренер сборной Ямайки Хеймир Хадльгримссон изъявил желание увидеть нападающего "Манчестер Юнайтед" Мэйсона Гринвуда в составе своей команды.
Как сообщает The Athletic, правила ФИФА позволяют Гринвуду представлять другую сборную, несмотря на один проведённый матч в составе сборной Англии в 2020 году. Причиной для этого послужило наличие ямайского гражданства у форварда.
Напомним, летом прошлого года Мэйсон был отстранён от выступлений за "МЮ" из-за дела об избиении своей девушки.
Гринвуд забил семь голов и отдал пять результативных передач в этом сезоне, находясь в аренде в испанском "Хетафе".
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