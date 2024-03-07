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Гринвуд может начать выступать за сборную Ямайки вместо Англии

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Гринвуд может начать выступать за сборную Ямайки вместо Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Ямайки Хеймир Хадльгримссон изъявил желание увидеть нападающего "Манчестер Юнайтед" Мэйсона Гринвуда в составе своей команды.

Как сообщает The Athletic, правила ФИФА позволяют Гринвуду представлять другую сборную, несмотря на один проведённый матч в составе сборной Англии в 2020 году. Причиной для этого послужило наличие ямайского гражданства у форварда.

Напомним, летом прошлого года Мэйсон был отстранён от выступлений за "МЮ" из-за дела об избиении своей девушки.

Гринвуд забил семь голов и отдал пять результативных передач в этом сезоне, находясь в аренде в испанском "Хетафе".

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Источник:
Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
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