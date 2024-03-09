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Сборная Парагвая объявила заявку на товарищеский матч против сборной России

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Матч пройдет в Москве

Сборная Парагвая объявила заявку на товарищеский матч против сборной России

Фото: Getty Images

Новина українською

Сборная Парагвая объявила заявку на товарищеский матч против сборной России. Матч состоится 25 марта в Москве на стадионе местного клуба "Динамо" в 18:00. Об этом сообщили пресс-службы сборной.

В заявке команды присутствуют игроки, представляющие российские клубы, среди них Алонсо, Бальбуэна, Фернандес, Медина. Также участие примут игроки, которые представляют топ чемпионаты, а именно Альдерете, Альмирон, Санабрия, Энсисо.

Также сообщалось, что сборная Камеруна также готова принять участие в товарищеском поединке со страной-агрессором.

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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
09.03.2024 в 20:45
продались?деньги не помешают гниды
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Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
09.03.2024 в 20:45
продались?деньги не помешают гниды
Ответить
1
0

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