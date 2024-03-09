Сборная Парагвая объявила заявку на товарищеский матч против сборной России
Матч пройдет в Москве
Фото: Getty Images
Сборная Парагвая объявила заявку на товарищеский матч против сборной России. Матч состоится 25 марта в Москве на стадионе местного клуба "Динамо" в 18:00. Об этом сообщили пресс-службы сборной.
В заявке команды присутствуют игроки, представляющие российские клубы, среди них Алонсо, Бальбуэна, Фернандес, Медина. Также участие примут игроки, которые представляют топ чемпионаты, а именно Альдерете, Альмирон, Санабрия, Энсисо.
Также сообщалось, что сборная Камеруна также готова принять участие в товарищеском поединке со страной-агрессором.
Convocados ✅— Selección Paraguaya (@Albirroja) March 9, 2024
???? Lista de futbolistas de clubes del exterior elegidos por el DT Daniel Garnero para el encuentro amistoso ante @TeamRussia ????????
???? 25 de marzo
???? Lev Yashin Stadium
???? 13:00 h de nuestro país
➡️ https://t.co/c3B1xMGTF7#Albirroja ⚪????#ElRenacerAlbirrojo ???? pic.twitter.com/36QtaHnrQH
Популярное сейчас
- Стройная, как спичка: Билодид показала фото с празднования 8 марта
- "В чем дело, господин арбитр?": Ворскла удивлена решением судьи на счет пенальти в ворота Черноморца
- Клопп против Гвардиолы, Миколенко против МЮ и УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
- Странности со списком сборной Украины, феерия Арсенала без Зинченко, КДК-шная победа Шахтера. Главные новости за 4 марта
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
Комментарии 1