Роналду - в преддверии ответного матча в 1/4 ЛЧ Азии: "Всё или ничего"
Менталитет Криштиану не меняется
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал о своём настрое перед ответным матчем против "Аль-Айна" в четвертьфинале Лиги чемпионов АФК.
"Все или ничего. Даст Бог - будет ремонтада.
Думаю только о победе и выходе в полуфинал Лиги чемпионов", – сказал португальский форвард.
Напомним, поединок между командами состоится на стадионе в Эр-Рияде сегодня, 11 марта. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
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Источник:Al Nassr Zone
Опубликовал: Александр Бураков
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