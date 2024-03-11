Роналду - в преддверии ответного матча в 1/4 ЛЧ Азии: "Всё или ничего"

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал о своём настрое перед ответным матчем против "Аль-Айна" в четвертьфинале Лиги чемпионов АФК.

"Все или ничего. Даст Бог - будет ремонтада. Думаю только о победе и выходе в полуфинал Лиги чемпионов", – сказал португальский форвард.

Напомним, поединок между командами состоится на стадионе в Эр-Рияде сегодня, 11 марта. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.