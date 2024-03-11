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Роналду - в преддверии ответного матча в 1/4 ЛЧ Азии: "Всё или ничего"

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Менталитет Криштиану не меняется

Роналду - в преддверии ответного матча в 1/4 ЛЧ Азии: "Всё или ничего"

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал о своём настрое перед ответным матчем против "Аль-Айна" в четвертьфинале Лиги чемпионов АФК.

"Все или ничего. Даст Бог - будет ремонтада.

Думаю только о победе и выходе в полуфинал Лиги чемпионов", – сказал португальский форвард.

Напомним, поединок между командами состоится на стадионе в Эр-Рияде сегодня, 11 марта. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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Источник:
Al Nassr Zone
Опубликовал: Александр Бураков
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