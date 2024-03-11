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Шевченко прокомментировал мобилизацию и бронирование футболистов

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Глава УАФ указал на сложность вопроса

Шевченко прокомментировал мобилизацию и бронирование футболистов

УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, что он думает о вероятной мобилизации и бронировании футболистов.

"Этот вопрос очень сложный, потому что речь идет не только об игроках, но и о тренерах, врачах, судьях. Но...

Спорт играет важную представительскую роль как внутри страны, так и за рубежом. Подготовка и участие в соревнованиях является маркером продолжения жизни в государстве, которое ведет войну. Кроме того, спорт всегда, а в нынешних условиях это особенно важно, остается эффективным рычагом влияния на международное сообщество. Это площадка, чтобы доносить важные для нас нарративы для международной аудитории. Мы должны помогать удерживать Украину в фокусе международной адженды, в том числе с помощью спорта и футбола в частности.

Поэтому даже в такой сложный момент, по моему мнению, важно продолжать участвовать в соревнованиях на самом высоком уровне, представляя Украину и постоянно мобилизовать международное сообщество в поддержку нашего государства. Однако, финальное решение о том, в каком количестве, на каких событиях и кто именно должен представлять Украину, принимают органы государственной власти", - заявил Андрей Николаевич.

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Источник:
NV
Опубликовал: Алина Ерофеева
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