Сборная Испании опубликовала заявку на товарищеские матчи с Колумбией и Бразилией
В заявке 26 футболистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Испании во главе с Луисом де ла Фуэнте объявила состав на мартовские товарищеские матчи.
Вратари: Унай Симон ("Атлетик"), Давид Райя ("Арсенал"), Алекс Ремиро ("Реал Сосьедад").
Защитники: Дани Карвахаль ("Реал" ), Педро Порро ("Тоттенхэм"), Хесус Навас ("Севилья"), Робен Ле Норман ("Реал Сосьедад"), Дани Вивиан ("Атлетик"), Эмерик Лапорт ("Аль-Наср"), Пау Кубарси ("Барселона"), Алехандро Гримальдо ("Байер"), Хосе Гайя ("Валенсия").
Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Фабиан Руис ("ПСЖ"), Алекс Баэна ("Вильярреал"), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – "Реал Сосьедад"), Ойан Сансет ("Атлетик").
Нападающие: Альваро Мората ("Атлетико"), Хоселу ("Реал"), Ламин Ямал ("Барселона"), Пабло Сарабия ("Вулверхэмптон"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Дани Ольмо ("РБ Лейпциг"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад") и Жерар Морено ("Вильярреал").
В пятницу, 22 марта, "Фурия Роха" встретится со сборной Колумбии, а во вторник, 26 марта, — с национальной командой Бразилии.
???? ???????????????????????????????? | Luis de la Fuente announces his @SEFutbol squad for Spain's upcoming matches.— Spanish Football (@SpainIsFootball) March 15, 2024
⚽️ 22 March
???? Colombia
????️ London Stadium
⚽️ 26 March
???? Brazil
????️ Santiago Bernabeu
ℹ️ https://t.co/yNjlFijs7P#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/f8KBUX2fvu
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