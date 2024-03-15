Сборная Испании опубликовала заявку на товарищеские матчи с Колумбией и Бразилией

Сборная Испании во главе с Луисом де ла Фуэнте объявила состав на мартовские товарищеские матчи.

Вратари: Унай Симон ("Атлетик"), Давид Райя ("Арсенал"), Алекс Ремиро ("Реал Сосьедад").

Защитники: Дани Карвахаль ("Реал" ), Педро Порро ("Тоттенхэм"), Хесус Навас ("Севилья"), Робен Ле Норман ("Реал Сосьедад"), Дани Вивиан ("Атлетик"), Эмерик Лапорт ("Аль-Наср"), Пау Кубарси ("Барселона"), Алехандро Гримальдо ("Байер"), Хосе Гайя ("Валенсия").

Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Фабиан Руис ("ПСЖ"), Алекс Баэна ("Вильярреал"), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – "Реал Сосьедад"), Ойан Сансет ("Атлетик").

Нападающие: Альваро Мората ("Атлетико"), Хоселу ("Реал"), Ламин Ямал ("Барселона"), Пабло Сарабия ("Вулверхэмптон"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Дани Ольмо ("РБ Лейпциг"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад") и Жерар Морено ("Вильярреал").

В пятницу, 22 марта, "Фурия Роха" встретится со сборной Колумбии, а во вторник, 26 марта, — с национальной командой Бразилии.