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Сборная Испании опубликовала заявку на товарищеские матчи с Колумбией и Бразилией

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В заявке 26 футболистов

Сборная Испании опубликовала заявку на товарищеские матчи с Колумбией и Бразилией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Испании во главе с Луисом де ла Фуэнте объявила состав на мартовские товарищеские матчи.

Вратари: Унай Симон ("Атлетик"), Давид Райя ("Арсенал"), Алекс Ремиро ("Реал Сосьедад").

Защитники: Дани Карвахаль ("Реал" ), Педро Порро ("Тоттенхэм"), Хесус Навас ("Севилья"), Робен Ле Норман ("Реал Сосьедад"), Дани Вивиан ("Атлетик"), Эмерик Лапорт ("Аль-Наср"), Пау Кубарси ("Барселона"), Алехандро Гримальдо ("Байер"), Хосе Гайя ("Валенсия").

Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Фабиан Руис ("ПСЖ"), Алекс Баэна ("Вильярреал"), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – "Реал Сосьедад"), Ойан Сансет ("Атлетик").

Нападающие: Альваро Мората ("Атлетико"), Хоселу ("Реал"), Ламин Ямал ("Барселона"), Пабло Сарабия ("Вулверхэмптон"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Дани Ольмо ("РБ Лейпциг"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад") и Жерар Морено ("Вильярреал").

В пятницу, 22 марта, "Фурия Роха" встретится со сборной Колумбии, а во вторник, 26 марта, — с национальной командой Бразилии.

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Бразилия товарищеские матчи Национальная сборная Испании Национальная сборная Колумбии
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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