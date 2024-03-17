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Российская ЦИК обнародовал первые результаты выборов президента рф

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Результат вас не удивит

Российская ЦИК обнародовал первые результаты выборов президента рф

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российский ЦИК обработала более 50% избирательных протоколов. По предварительным данным лидирует действующий президент рф Владимир Путин с результатом 87, 34% голосов. Другие претенденты имеют менее 5%.

МИД Германии уже отреагировали на выборы в России:

"Псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни честными, их результат никого не удивляет. "Выборы" на оккупированных территориях Украины не имеют юридической силы и являются очередным нарушением международного права", - говорится на официальном твиттере представительства.

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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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