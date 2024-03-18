Месси пропустит товарищеские матчи сборной Аргентины из-за травмы

Вингер "Интер Майами" Лионель Месси не будет участвовать в товарищеских матчах сборной Аргентины против Сальвадора и Коста-Рики из-за незначительной травмы.

Игрок получил повреждение в матче "Интер Майами" против "Нэшвилла". Месси продолжит восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба своего клуба.

Напомним, что Аргентина сыграет с Сальвадором 23 марта, а с Коста-Рикой 27 марта.