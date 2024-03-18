Месси пропустит товарищеские матчи сборной Аргентины из-за травмы
Лионель пропустит два матча за сборную Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Интер Майами" Лионель Месси не будет участвовать в товарищеских матчах сборной Аргентины против Сальвадора и Коста-Рики из-за незначительной травмы.
Игрок получил повреждение в матче "Интер Майами" против "Нэшвилла". Месси продолжит восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба своего клуба.
Напомним, что Аргентина сыграет с Сальвадором 23 марта, а с Коста-Рикой 27 марта.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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