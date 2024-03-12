Все пути ведут в Аравию. Месси стал лицом саудовского бренда одежды
Лео не отстаёт от современных трендов
фото - Getty Images
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси снялся в рекламе в Саудовской Аравии.
Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" стал лицом саудовского бренда одежды и аксессуаров под названием Sayyar.
Официальный аккаунт бренда опубликовал в своих социальных сетях рекламу, в которой аргентинский форвард позирует в традиционной арабской одежде.
كشختك وأناقتك ماتلقاها إلا من #سيار ????— سيار | Sayyar (@sayyargcc) March 12, 2024
اكشخ بشماغ "سجنتشر أر" نفس الـ GOAT ????#فخامة_ميسيhttps://t.co/p686dmvmIl pic.twitter.com/Fg1gR1Ak4j
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Источник:Sayyar
Опубликовал: Александр Бураков
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