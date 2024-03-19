Легионеры присоединяются к сборной, проблемы Цыганкова, лучшие в туре не из Динамо или Шахтера. Главные новости за 18-е марта

UA-Футбол подготовил для своих читателей подборку главных новостей за понедельник, 18-е марта

Сборная Украины продолжает процесс подготовки к полуфинальному матчу плей-офф за выход на чемпионат Европы 2024 с Боснией и Герцеговиной. Игра состоится в четверг, 21-го марта. Сейчас продолжается сбор команды Сергея Реброва в Испании.

К команде постепенно присоединяются "легионеры". В частности, накануне прибыли Малиновский, Сидорчук, Трубин. Также прибыл Виктор Цыганков, но у него есть проблемы...

Травма Виктора Цыганкова – не секрет. Ее вингер получил еще раньше в матче за клуб. Последнюю игру "Жироны" украинец пропустил. Несмотря на все, Виктор прибыл в расположение сборной Украины, но рискует не сыграть с боснийцами. Травма позволяет пока разве что тренироваться по индивидуальной программе. В клубе Цыганкова надеются, что того не сильно будут нагружать в сборной.

В УПЛ подводят итоги 21-го тура УПЛ – определяют лучших игрока и тренера. Сначала своих кандидатур выдвинули спортивные журналисты и эксперты, а дальше голосуют зрители. В список претендентов не попал никто из украинских грандов. На звание лучшего тренера претендуют Виталий Пономарев ("Рух"), Руслан Ротань ("Александрия"), Валерий Иващенко ("Оболонь") и Олег Шандрук ("Верес"). Лучшим игроком может стать Кирилл Ковалец из "Александрии", Илья Квасница из "Руха", Руслан Черненко из "Оболони" или Джихад Бизимана из "Кривбасса".

УАФ лишила всех футбольных регалий и запретила заниматься футбольной деятельностью коллаборационисту Тимощуку. А тот подал на Ассоциацию в Спортивный арбитражный суд. Определилась дата рассмотрения дела. Как говорится на сайте Лозаннского суда, слушания состоятся 22-го апреля.

Франция выполнила задачу по выходу на Евро-2024, поэтому в марте будет проводить только товарищеские игры. Но на них все равно неприятно терять своих лидеров. А потеря есть – не поможет "ле блё" Антуан Гризманн. Слишком ли серьезная травма, помешает ли она Гризманну играть за клуб – пока неизвестно.

Добавим, что во время окна ФИФА Франция сыграет товарищеский матч с Германией.

сообщает Игорь Цыганик, у "Днепра-1" были планы подписать вингера "Шахтера" Ивана Петряка. Однако "горняки" не захотели отпускать своего игрока к одному из конкурентов, поэтому Петряк оказался в "Полесье". Также сообщается, что защитник "Днепра-1" Александр Сваток может перейти в клуб MLS, от которого поступило предложение "Днепру-1".

Месси пропустит ближайшие матчи сборной Аргентины

Вингер "Интер Майами" Лионель Месси не будет участвовать в товарищеских матчах сборной Аргентины против Сальвадора и Коста-Рики из-за незначительной травмы. Игрок получил повреждение в матче "Интер Майами" против "Нэшвилла". Месси продолжит восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба своего клуба. Напомним, что Аргентина сыграет с Сальвадором 23 марта, а с Коста-Рикой – 27 марта.