Дешам - о нежелании Реала отпускать игроков на ОИ-2024: Их позиция устарела, но всё решают бизнесмены
Наставник "трёхцветных" поделился своим мнением
Фото: fff.fr
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал
"На самом деле, вам следует спросить об этом Тьерри Анри (тренера олимпийской сборной - прим.). Позиция "Реала" по поводу Олимпийских игр немного устарела. Но решения принимают бизнесмены. Если это не официальная дата ФИФА, и они говорят "нет" - ответ будет "нет", — признал Дешам.
ОИ-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. В случае попадания в состав, игроки будут иметь только потенциальный перерыв в 12 дней после окончания Евро-2024.
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Источник:AS
Опубликовал: Александр Бураков
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