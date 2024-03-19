Дешам - о нежелании Реала отпускать игроков на ОИ-2024: Их позиция устарела, но всё решают бизнесмены

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал нежелание мадридского "Реала" отпускать своих французских футболистов на летние Олимпийские игры-2024.

"На самом деле, вам следует спросить об этом Тьерри Анри (тренера олимпийской сборной - прим.). Позиция "Реала" по поводу Олимпийских игр немного устарела. Но решения принимают бизнесмены. Если это не официальная дата ФИФА, и они говорят "нет" - ответ будет "нет", — признал Дешам.

ОИ-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. В случае попадания в состав, игроки будут иметь только потенциальный перерыв в 12 дней после окончания Евро-2024.