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Жизни спортсменов окажутся под угрозой, если разрешат проводить Enhanced Games - глава Австралийской спортивной комиссии Кирен Перкинс

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Об этом он заявил во время конференции SportNXT

Жизни спортсменов окажутся под угрозой, если разрешат проводить Enhanced Games - глава Австралийской спортивной комиссии Кирен Перкинс

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В австралийском Мельбурне проходит конференция SportNXT, где обсуждают перспективы развития спортивной индустрии и угрозы, стоящие перед ней. Как сообщает BBC, бывший двукратный олимпийский чемпион по плаванию и глава Австралийской спортивной комиссии Кирен Перкинс обратил внимание на возможное появление так называемых "Enhanced Games", которую основал в прошлом году австралийский бизнесмен Арон Д'Соуза. Эти соревнования не будут подпадать под контроль антидопингового агентства (WADA) и где позволят употреблять допинг.

"Идея Enhanced Games просто смешная! Кто-то умрет, если мы позволим такой среде продолжать существовать и процветать! Мы не хотим, чтобы люди принимали допинг для улучшения результатов, поскольку это имеет значительное влияние на них, их будущее и их будущие семьи", - заявил во время конференции Кирен Перкинс.

Бизнесмен Арон Д'Соуза заявил журналистам, что на соревнованиях приоритетом будет безопасность спортсменов.

"Мы проверяем состояние здоровья, чтобы убедиться, что наши спортсмены здоровы и могут участвовать в соревнованиях", - сказал он. "Я не хочу, чтобы спортсмен получил травму или умер во время соревнований. Как мы этого достигнем? Путем проведения полного системного медицинского обследования всех наших спортсменов: анализ крови, эхокардиограммы, возможно, даже МРТ. Новые технологические достижения также очень полезны и позволяют проводить непрерывный скрининг состояния здоровья в режиме реального времени".

Ранее в этом году Д'Соуза заявил, что спортсмены, которые планируют принять участие в Олимпийских играх в Париже этим летом, выразили заинтересованность в участии в играх по программе Enhanced Games.

Президент Всемирной федерации легкой атлетики Лорд Коу заявил, что каждый, кто согласится принять участие в таких соревнованиях, является "идиотом" и столкнется с длительной дисквалификацией.

Бывший чемпион мира по плаванию Джеймс Магнуссен согласился вернуться в большой спорт в феврале, чтобы принять участие в соревнованиях и попытаться проплыть быстрее мирового рекорда на 50 метров вольным стилем, установленного в 2009 году, в обмен на 1 миллион долларов.

Планируется, что в Enhanced Games примут участие спортсмены по легкой атлетике, плаванию, тяжелой атлетике, гимнастике и боевым видам спорта, хотя дата и место проведения еще не определены.

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Допинг WADA
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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