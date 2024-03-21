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Соперники для Олимпийской сборной Украины, подготовка к Боснии, дебют младшего Шевченко. Главные новости за 20-е марта

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А также трансфер экс-игрока Арсенала в Звягель, премиальные для ЛНЗ

Соперники для Олимпийской сборной Украины, подготовка к Боснии, дебют младшего Шевченко. Главные новости за 20-е марта

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

UA-Футбол собрал для своих читателей главные новости за среду, 20-е марта

Олимпийская сборная Украины узнала соперников на турнире в Париже

Состоялась жеребьевка мужского олимпийского турнира по футболу. Своих соперников узнала и сборная Украины. Команда Ротаня встретится с Аргентиной, с третьим местом отбора Азии и с Марокко. Это группа D. Турнир состоится в июле - августе 2024-го года.

Украина готовится к Боснии и Герцеговине

В четверг, 21-го марта, состоится матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина. А накануне состоялись все медиа-активности, а также открытая тренировка сборной Украины. С прессой пообщался Сергей Ребров. Он, в частности, рассказал о состоянии Виктора Цыганкова. Мол, о его готовности к матчу будут судить исключительно в день игры. Также Ребров ответил на вопрос о своем визави, который вызвал на матч четырех представителей из чемпионата россии.

Украина U-19 одержала первую победу в отборе на Евро-2024, младший Шевченко дебютировал

Сборная Украины U-19 начала свой путь в отборе к Евро-2024. Накануне команда Дмитрия Михайленко победила сверстников из Северной Македонии. Примечательно, что в этом матче за сборную Украины дебютировал сын Андрея Шевченко Кристиан. Он не вышел в основном составе, но появился на замену в конце игрового времени.

"Звягель" подписал бывшего игрока лондонского "Арсенала"

То, о чем говорили ранее, осуществилось. "Звягель", который играет во Второй лиге, подписал бывшего игрока "Арсенала" Джорджа Льюиса. Об этом клуб официально объявил на своих медиаресурсах. Примечательно, что ранее этот футболист находился на просмотре в "Минае", но не подошел клубу УПЛ.

Футболисты ЛНЗ получили значительные премиальные за победу над "Полесьем"

недавнем матче УПЛ ЛНЗ сенсационно победил "Полесье" благодаря голу "Олейника на последних минутах. Как сообщают инсайдеры, за этот успех футболисты черкасской команды получили по пять тысяч долларов призовых. Тогда, напомним, гол стал возможным благодаря ошибке вратаря житомирян Дениса Бойко. Это поражение стало одной из причин отставки Юрия Калитвинцева.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Kondor (Веселе)
21.03.2024 в 09:04
Скільки можна облизувати молодого Шевченка?Воно ще сире,в збірну попав дякуючи авторитетові батька,а все друге схоже на "чего изволите?"
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
21.03.2024 в 09:04
Скільки можна облизувати молодого Шевченка?Воно ще сире,в збірну попав дякуючи авторитетові батька,а все друге схоже на "чего изволите?"
Ответить
2
0

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