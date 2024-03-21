"Тебе навсегда останется 25 лет...". Защищая Украину, погиб болельщик Металлиста 1925
Ужасные новости с фронта
Фото: ФК Металіст 1925
На войне с Россией погиб болельщик "Металлиста 1925" и игрок команды "Fan Club 1925" Денис Бойко. О трагическом известии сообщила пресс-служба харьковского клуба.
"Навсегда в строю...
Печальная весть. Стало известно, что защищая нашу страну, погиб воин 92-й ОШБр, болельщик нашего клуба и игрок команды "Fan Club 1925" Денис Бойко.
Тебе навсегда останется 25 лет..." - говорится в говорится в сообщении.
UA-Футбол выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родным Дениса. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге. Вечная память Герою!
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