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"Тебе навсегда останется 25 лет...". Защищая Украину, погиб болельщик Металлиста 1925

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Ужасные новости с фронта

"Тебе навсегда останется 25 лет...". Защищая Украину, погиб болельщик Металлиста 1925

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

На войне с Россией погиб болельщик "Металлиста 1925" и игрок команды "Fan Club 1925" Денис Бойко. О трагическом известии сообщила пресс-служба харьковского клуба.

"Навсегда в строю...

Печальная весть. Стало известно, что защищая нашу страну, погиб воин 92-й ОШБр, болельщик нашего клуба и игрок команды "Fan Club 1925" Денис Бойко.

Тебе навсегда останется 25 лет..." - говорится в говорится в сообщении.

UA-Футбол выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родным Дениса. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге. Вечная память Герою!

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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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