"Тебе навсегда останется 25 лет...". Защищая Украину, погиб болельщик Металлиста 1925

На войне с Россией погиб болельщик "Металлиста 1925" и игрок команды "Fan Club 1925" Денис Бойко. О трагическом известии сообщила пресс-служба харьковского клуба.

"Навсегда в строю... Печальная весть. Стало известно, что защищая нашу страну, погиб воин 92-й ОШБр, болельщик нашего клуба и игрок команды "Fan Club 1925" Денис Бойко. Тебе навсегда останется 25 лет..." - говорится в говорится в сообщении.

UA-Футбол выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родным Дениса. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге. Вечная память Герою!