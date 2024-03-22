Сборная Италии вырывает победу над Венесуэлой в товарищеском поединке
Матео Ретеги своим дублем приносит победу сборной Италии
Фото: УЄФА/автор невідомий
Сборная Италии 21 марта 2024 года провела спарринг со сборной Венесуэлы, в полурезервном составе одержала победу. Метео Ретеги своим дублем приносит волевую победу итальянцам.
Матч начался с пенальти на 3 минуте встречи, который не реализовал Хосе Рондон. На 40 минуте Матео Ретеги выводит сборную Италии вперед. На 43 минуте встречи Дарвин Мачис сравнивает счет. А уже на 81 минуте тот же Матео Ретеги забивает победный гол.
Напомним, что сборная Италии уже 24 марта проведет свой второй спарринг против сборной Эквадора. Заключительные товарищеские встречи перед Евро-2024 Италия сыграет против Турции и Боснии и Герцеговины.
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