Сборная Италии вырывает победу над Венесуэлой в товарищеском поединке

Сборная Италии 21 марта 2024 года провела спарринг со сборной Венесуэлы, в полурезервном составе одержала победу. Метео Ретеги своим дублем приносит волевую победу итальянцам.

Матч начался с пенальти на 3 минуте встречи, который не реализовал Хосе Рондон. На 40 минуте Матео Ретеги выводит сборную Италии вперед. На 43 минуте встречи Дарвин Мачис сравнивает счет. А уже на 81 минуте тот же Матео Ретеги забивает победный гол.

Напомним, что сборная Италии уже 24 марта проведет свой второй спарринг против сборной Эквадора. Заключительные товарищеские встречи перед Евро-2024 Италия сыграет против Турции и Боснии и Герцеговины.