  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Сборная Италии вырывает победу над Венесуэлой в товарищеском поединке

Общие новости
Обновлено

Матео Ретеги своим дублем приносит победу сборной Италии

Сборная Италии вырывает победу над Венесуэлой в товарищеском поединке

Фото: УЄФА/автор невідомий

Новина українською

Сборная Италии 21 марта 2024 года провела спарринг со сборной Венесуэлы, в полурезервном составе одержала победу. Метео Ретеги своим дублем приносит волевую победу итальянцам.

Матч начался с пенальти на 3 минуте встречи, который не реализовал Хосе Рондон. На 40 минуте Матео Ретеги выводит сборную Италии вперед. На 43 минуте встречи Дарвин Мачис сравнивает счет. А уже на 81 минуте тот же Матео Ретеги забивает победный гол.

Напомним, что сборная Италии уже 24 марта проведет свой второй спарринг против сборной Эквадора. Заключительные товарищеские встречи перед Евро-2024 Италия сыграет против Турции и Боснии и Герцеговины.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Луческу: Я отдохнул впервые за 50 лет. Не могу дождаться, когда вернусь к работе
yellow-arrow
Сербия в спарринге крупно проиграла России. Партнер Мудрика по Челси отыграл весь матч
yellow-arrow
"Тебе навсегда останется 25 лет...". Защищая Украину, погиб болельщик Металлиста 1925
Национальная сборная Италии Национальная сборная Венесуэлы Матео Ретеги
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
https://www.ua-football.com/ua
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости