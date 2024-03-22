Португалия выиграла все 11 матчей под руководством Мартинеса. Общий счёт - 41:4
Несмотря на не самый высокий статус соперников - цифры впечатляющие
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Португалии продолжает свою выигрышную серию.
На групповом этапе финальной стадии Евро-2024 Португалия встретится с Чехией, Турцией и одним из победителем стыковых поединков плей-офф турнира.
- 21.03.24 Португалия 5-2 Швеция
- 19.11.23 Португалия 2-0 Исландия
- 16.11.23 Лихтенштейн 0-2 Португалия
- 16.10.23 Босния 0-5 Португалия
- 13.10.23 Португалия 3-2 Словакия
- 11.09.23 Португалия 9-0 Люксембург
- 08.09.23 Словакия 0-1 Португалия
- 20.06.23 Исландия 0-1 Португалия
- 17.06.23 Португалия 3-0 Босния
- 26.03.23 Люксембург 0-6 Босния
- 23.03.23 Португалия 4-0 Лихтенштейн
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