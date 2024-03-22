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Португалия выиграла все 11 матчей под руководством Мартинеса. Общий счёт - 41:4

Общие новости
Обновлено

Несмотря на не самый высокий статус соперников - цифры впечатляющие

Португалия выиграла все 11 матчей под руководством Мартинеса. Общий счёт - 41:4

Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Португалии продолжает свою выигрышную серию.

Победа над сборной Швецией (5:2) в товарищеском матче стала для португальцев 11-й по счёту после назначения на должность главного тренера Роберто Мартинеса. Общий счет встреч – 41:4.

На групповом этапе финальной стадии Евро-2024 Португалия встретится с Чехией, Турцией и одним из победителем стыковых поединков плей-офф турнира.

  • 21.03.24 Португалия 5-2 Швеция
  • 19.11.23 Португалия 2-0 Исландия
  • 16.11.23 Лихтенштейн 0-2 Португалия
  • 16.10.23 Босния 0-5 Португалия
  • 13.10.23 Португалия 3-2 Словакия
  • 11.09.23 Португалия 9-0 Люксембург
  • 08.09.23 Словакия 0-1 Португалия
  • 20.06.23 Исландия 0-1 Португалия
  • 17.06.23 Португалия 3-0 Босния
  • 26.03.23 Люксембург 0-6 Босния
  • 23.03.23 Португалия 4-0 Лихтенштейн
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