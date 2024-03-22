Португалия выиграла все 11 матчей под руководством Мартинеса. Общий счёт - 41:4

Сборная Португалии продолжает свою выигрышную серию.

Победа над сборной Швецией (5:2) в товарищеском матче стала для португальцев 11-й по счёту после назначения на должность главного тренера Роберто Мартинеса. Общий счет встреч – 41:4.

На групповом этапе финальной стадии Евро-2024 Португалия встретится с Чехией, Турцией и одним из победителем стыковых поединков плей-офф турнира.