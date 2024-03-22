Англия – Бразилия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Гарет Саутгейт готовится к выбору заявки на предстоящий Чемпионат Европы
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник сборной Трех Львов сейчас имеет большой выбор среди игроков, которые в том или ином смысле демонстрируют отличную форму в этом сезоне. Выбирать полную заявку на летний турнир будет непросто.
Но именно матч против Бразилии может помочь ему с этим выбором. Ну а для бразильцев это шанс выиграть впервые за последние 4 матча.
Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени в субботу, 23 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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