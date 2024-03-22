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Англия – Бразилия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

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Гарет Саутгейт готовится к выбору заявки на предстоящий Чемпионат Европы

Англия – Бразилия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник сборной Трех Львов сейчас имеет большой выбор среди игроков, которые в том или ином смысле демонстрируют отличную форму в этом сезоне. Выбирать полную заявку на летний турнир будет непросто.

Но именно матч против Бразилии может помочь ему с этим выбором. Ну а для бразильцев это шанс выиграть впервые за последние 4 матча.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени в субботу, 23 марта.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.

Трансляция матча
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Трансляция матча Англия — Бразилия
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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