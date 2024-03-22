Англия – Бразилия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Наставник сборной Трех Львов сейчас имеет большой выбор среди игроков, которые в том или ином смысле демонстрируют отличную форму в этом сезоне. Выбирать полную заявку на летний турнир будет непросто.

Но именно матч против Бразилии может помочь ему с этим выбором. Ну а для бразильцев это шанс выиграть впервые за последние 4 матча.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени в субботу, 23 марта.

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