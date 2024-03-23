Глава Федерации футбола Франции рушит планы Зидана на сборную Франции

Филипп Диалло отказался от идеи назначить Зинедина Зидана тренером сборной Франции. Об этом сообщает RMC Sport.

Глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло заявил о том, что не рассматривает возможность увольнения Дидье Дешама и назначения на Зинедина Зидана.

"Нет, не может быть и речи. Я не собираюсь предрешать ту или иную ситуацию. Сегодня идея состоит в том, чтобы мобилизоваться, чтобы поставить команду, Дидье и игроков в лучшие условия, чтобы они могли в полной мере проявить свой талант", — приводит слова Диалло RMC Sport.

Напомним, Зинедин Зидан возглавлял "Реал Мадрид" с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. За это время француз выиграл со "сливочными" дважды чемпионат Испании и Суперкубок Испании. Трижды клуб побеждал в Лиге чемпионов.