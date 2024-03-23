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Глава Федерации футбола Франции рушит планы Зидана на сборную Франции

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Глава Федерации футбола Франции рушит планы Зидана на сборную Франции

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Филипп Диалло отказался от идеи назначить Зинедина Зидана тренером сборной Франции. Об этом сообщает RMC Sport.

Глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло заявил о том, что не рассматривает возможность увольнения Дидье Дешама и назначения на Зинедина Зидана.

"Нет, не может быть и речи. Я не собираюсь предрешать ту или иную ситуацию. Сегодня идея состоит в том, чтобы мобилизоваться, чтобы поставить команду, Дидье и игроков в лучшие условия, чтобы они могли в полной мере проявить свой талант", — приводит слова Диалло RMC Sport.

Напомним, Зинедин Зидан возглавлял "Реал Мадрид" с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. За это время француз выиграл со "сливочными" дважды чемпионат Испании и Суперкубок Испании. Трижды клуб побеждал в Лиге чемпионов.

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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