Товарищеский матч

Дублин, Авива Стэдиум

Ирландия – Бельгия 0:0

На 28-й минуте Фергюсон не реализовал пенальти (вратарь)

Ирландия: Келлехер – Омобамиделе, Коллинз, О`Ши – Коулмэн, Каллен, Смоллбоун (Эбоселе, 86), Брэйди (Доэрти, 81) – Огбене (Найт, 70), Шмодикс (Джонстон, 71) – Фергюсон (Ида, 70)

Бельгия: Зельс (Камински, 83) – Кастань (Батшуайи, 46), де Винтер (Онана, 64), Фас, Деман – Тилеманс (Менье, 46), Вранкс, Вермерен – Бакайоко (Лукебакио, 64), Троссард (Доку, 46) – Опенда

Потенциальный соперник Украины на Евро-2024 сборная Бельгии в субботу проводила контрольную игру против Ирландии. Доменико Тедеско на игру в Дублине использовал ближайший резерв, который не смог создать проблем хозяевам. Сам экс-тренер "РБ Лейпцига" использовал сразу несколько тактических формаций, но успеха они не принесли. Возможно, спарринг против Англии во вторник с точки зрения перфоманса "красных дьяволов" будет более показательным.

Бельгия стартовала с 4-3-3 с экспериментальной линией обороны и полузащиты. Центрбек "Дженоа" Кони де Винтер дебютировал за сборную, выйдя в паре с Фасом. Редкий шанс получили представители Бундеслиги Оливье Деман (ЛЗ) и Астер Вранкс, компанию последнему в центре полузащиты составил Артур Вермерен из "Атлетико".

При этом до перерыва ничего кроме владения мячом в середине поля фавориты не показали, застревая в плотной компактной обороне хозяев. В первом тайме Бельгия не имела ни одного серьёзного шанса или даже удара в створ, зато пропустить могла неоднократно. Наибольшие проблемы "красным дьяволам" создавали стандарты и инсайды "зелёной армии" Огбене и Шмодикс и их врывания в центр.

Первый шанс в матче имел Чидози Огбене. На третьей минуте Фас без шансов проиграл важное единоборство Фергюсону в центре поля, после чего Ирландия разогнала быструю атаку. Шмодикс вывел Огбене на ворота, но вингер "Лутона" пробил выше ворот. В середине тайма после стандарта Ирландия неожиданно заработала пенальти. О’Ши выиграл единоборство у Вермерена, который заблокировал удар соперника рукой. Пошёл бить 19-летний Фергюсон, который абсолютно бездарно использовал свой шанс, пробив по центру. Ближе к перерыву Фергюсон снова классно отыграл столба, оттеснив де Винтера и создав выход на ворота Шмодиксу – тот тоже не сумел попасть в цель.

На второй тайм Бельгия перешла на игру с тройкой защитников, а свежие Доку и Менье вышли играть латералей. Батшуайи составил пару Опенде в атаке. Игру в нападении гостей это несколько освежило, но Огбене и Шмодикс продолжали доставлять неудобства и во второй половине. Хотя реальной угрозы Ирландия уже не генерировала. Впрочем, как и Бельгия.

Своего первого реального момента Бельгия ждала до 70-й минуты, воспользовавшись перевесом в фитнесе (временный тренер Джон О’Ши затянул с заменами). Лукебакио убежал от двух оппонентов на правом фланге и прострелил на Тома Менье, который бил в нижний угол метров с 12-ти. Удар был не слишком сильным, потому Келлехер сумел перевести мяч на угловой. После этого соперники выдали довольно спокойную концовку, так и не сумев открыть счёт в поединке.

0:0. Джон О’Ши довольно солидно дебютирует у руля сборной Ирладии. Его подопечные очень надёжно выглядели в защите, выдали очень сбалансированную игру и даже создавали моменты впереди. По Бельгии вопросов осталось больше, чем ответов. Состав был далеко не оптимальный, не хватало химии, а вместе с ней и какой-то организованной игры в позиционной атаке. Посмотрим, что покажут против англичан.