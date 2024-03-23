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КМ. Англия - Бразилия 0:1. Видеообзор матча

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Гол Эндрика

КМ. Англия - Бразилия 0:1. Видеообзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сборная Бразилии переиграла сборную Англии в товарищеском матче. Единственный гол в матче забил Эндрик с паса Винисиуса Жуниора на 80-й минуте. Он стал первым для 17-летнего таланта в составе Бразилии.

Команды, на радость болельщикам, создали неплохое количество моментов, но опаснее они были у бразильцев. Неудивительно, что один из них завершился взятием ворот.

Контрольный матч

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Англия - Бразилия 0:1

Гол: Эндрик (80)

Англия: Пикфорд - Уокер (Конса, 20), Стоунз, Магуайр (Данк, 67), Чилуэлл (Гомес, 67) - Райс, Галлахер (Мейну, 75) - Фоден, Беллингем (Боуэн, 67), Гордон (Рашфорд, 75) - Уоткинс

Бразилия: Бенто - Данилу, Бруно, Беральдо, Уэнделл (Бремер, 89) - Гомеш, Гимараес (Луиз, 78), Пакета (Перейра, 70) - Рафинья (Савио, 78), Родриго (Эндрик, 71), Винисиус (Майя, 89)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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