Луческу: Главная проблема сборной Румынии - игроки не играют в старте за клубы
Румыния - потенциальный соперник сборной Украины на Евро-2024
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Мирча Луческу рассказал о главной проблеме сборной Румынии. В пятницу национальная сборная коуча провели товарищеский поединок с Северной Ирландией, матч завершился со счетом 1:1. По мнению экс-тренера "Динамо", у игроков недостаточно игровой практики в клубном футболе:
"Для первого матча в 2024 году команда сыграла хорошо. Они провели поединок против команды, которая защищалась и хотела только контратаковать, 5 футболистов в защите, 4 в полузащите. Видно, что у нашей национальной команды много игроков, которые не имеют практики в клубах.
Будем надеяться, что наши футболисты приложат усилия, чтобы стать игроками стартового состава в своих клубах. Так у них будет ритм, которого не хватало. Это большая проблема, если они не играют за свои команды", - заявил Мирча.
Сборная Румынии - потенциальный соперник на групповом этапе Евро-2024 в случае прохода Украиной Исландии.
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