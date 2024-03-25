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Азербайджан - Болгария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных

Общие новости

Азербайджан - Болгария: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Азербайджан - Болгария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных

affa.az

Новина українською

Этих команд не будет на Евро-2024, но это не значит, что в их матчах нет изюминки. Азербайджан в последнее время существенно прогрессирует. Как он справится с Болгарией?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Товарищеский матч сборных состоится в понедельник, 25-го марта, в 18:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Товарищеский матч

Азербайджан - Болгария

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4

Трансляция матча
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Трансляція матчу Азербайджан - Болгарія
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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