Поражение команды Ротаня, подготовка национальной сборной Украины. Главные новости за 25-е марта

UA-Футбол собрал для своих читателей главные футбольные новости за понедельник, 25-е марта

По сути, это был первый в истории украинского футбола матч именно олимпийской сборной – команды, целенаправленно готовящейся к Олимпиаде. Подопечные Ротаня играли против Японии на ее территории. Результат – неутешительный, Украина уступила 0:2. Стоит заметить, что в обойме Ротаня было только 19 игроков.

Решающий матч отбора к Евро-2024 состоится во вторник, 26-го марта, в 21:45. А накануне сборная Украины провела открытую тренировку, а также медиамероприятия. Сергей Ребров не дал ответа на вопрос о том, сколько нападающих выйдет в основе. Также непонятно, будет ли играть Цыганков. Но он восстановился от травмы – это факт.

Речь о перенесенном матче шестого тура УПЛ. Он состоится в четверг, четвертого апреля. Начало – в 15:30. Также известно, что формально гостевой матч "Динамо" проведет на своей территории – в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Речь об эпизоде в конце первого тайма, когда после контакта с Каплиенко упал на газон Денис Устименко. Как удалось узнать UA-Футбол, на ноге футболиста "Миная" была рваная рана. Отметим, что игра в итоге закончилась победой закарпатцев, а решающий гол оформил именно Денис Устименко.

В феврале 2023-го года действующим чемпионам АПЛ "Манчестер Сити" было выдвинуто 115 обвинений в нарушении правил финансового фэйр-плей в период с 2009 по 2018 год. Слушания должны начаться сразу после начала сезона 2024-25.

Горожане решительно оспаривают огромное количество обвинений против них, но окончательный вердикт может быть вынесен до конца следующего сезона. Существуют предположения, что команда Пепа Гвардиолы может даже вылететь из АПЛ, если ее признают виновной – потенциальное наказание, о котором недавно говорилось в отчете независимой комиссии по обвинениям "Ноттингем Форест".