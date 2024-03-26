Товарищеский матч сборных

26 марта. Франкфурт, Дойче Банк Арена

Германия – Нидерланды 2:1

Голы: Миттельштедт 11, Фюллькруг 85 – Верман 4

Юлиан Нагельсманн сдержал слово, прекратив эксперименты и выставив идентичный стартовый состав второй матч кряду. Потому ожидать второго блистательного перфоманса против топ-соперника за 4 дня было бы наивно. Сегодня цель была другая – наигрывание игровых связей. И если игра против Франции продемонстрировала высокий потенциал этой сборной, то Нидерланды подсветили ряд недостатков, которые до Евро нужно успеть стереть или хотя бы замаскировать.

Главный из них недостатков – зона между левым фулбеком Миттельштедтом и центрбеком Та. Её этим вечером во Франкфурте сполна проверил Дониэлл Мален, создав по пару острых эпизодов в каждом из таймов. Миттельштедт никогда не славился обороной, а проактивная манера Та регулярно оставляла латераля "Штутгарта" без подстраховки. Ещё одна проблема – стандарты, над которыми очень трудно работать в сборных. И если атакующие стандарты явно готовили (они и принесли успех), то в обороне были затруднения.

Ранний обмен голами был как раз сочетанием двух описанных выше факторов. Миттельштедт после аута оказался зажат на левой бровке, после чего исполнил неудачный пас на Та. Пас перехватил Депай, грамотно выдержал паузу и накинул на Вермана, который слёту положил красивый мяч. Впрочем, Миттельштедт быстро исправился. Через 7 минут Германия коротко разыграла угловой с явной заготовкой под лонгшот Миттельштедта. Который не менее эффектно сравнял ударом в ближнюю девятку, оформив свой дебютный гол за Бундестим.

Активный дебют подарил болельщикам ложные надежды. Дальше игра успокоилась и до самого финального свистка оживала лишь отрезками. Германия ожидаемо взяла контроль над мячом благодаря Кроосу и Киммиху. Гюндоган в фирменной манере времён выступлений за "Сити" отвечал за поздние подключения в штрафную в зоны, оставленные ложной девяткой Хавертцом. Виртц и Мусиала отвечали за магию. Впрочем, последний выбрал не лучшие бутсы на игру и регулярно терял равновесие в самый ответственный момент.

До перерыва Гюндоган в позиционной атаке пробрался сам на сам с кипером после роскошной передачи Мусиалы, но Вербрюггена не переиграл. Схожий момент организовал Виртц для Хавертца, но у Кая оказался небольшой офсайд. В ответ Депай и Мален несколько раз опасно выбежали в контратаки, в то время как ван Дейк и компания большую часть времени сдерживали неспешные наступления Бундестим.

Дебют второго тайма немцы провалили. Снова свистело в зоне Миттельштедта, откуда Мален дважды мог забивать. Но к середине тайма хозяева снова вернули себе инициативу за счёт удачных замен Нагельсманна и перехода к более вертикальной игре. Иронично, что успех принёс именно Фюллькруг, старомодный форвард, который вполне может пригодиться Нагельсманну на Евро, даже если он не вписывается в авангардные построения тренера. После углового в исполнении Кросса форвард Дортмунда плечом затолкал второй гол в ворота Вербрюггена, принеся Бундестим не самую убедительную победу.

Германия: тер Стеген – Киммих (Хенрикс, 79), Рюдигер, Та, Миттельштедт (Раум, 79) – Кроос, Андрих (Гросс, 59) – Виртц (Мюллер, 73), Гюндоган (Фюрих, 59), Мусиала – Хавертц (Фюллькруг, 73)

Нидерланды: Вербрюгген – Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Аке, Блинд (Симонс, 89) – Схаутен (де Рон, 75), Верман (Виффер, 89) – Рейндерс (Тимбер, 66) – Мален (Гакпо, 75), Депай (Вегорст, 75)