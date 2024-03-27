Разыгрались уже во втором тайме. Аргентина – Коста-Рика 3:1. Видео голов и обзор матча

В ночь с 26 на 27 марта в США состоялся товарищеский матч между сборными Аргентины и Коста-Рики. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу "альбиселесте".

На один гол Коста-Рики в первом тайме аргентинцы после перерыва ответили забитыми мячами Анхеля Ди Марии, Алексиса Макаллистера и Лаутаро Мартинеса.

Стоит отметить отсутствие на поле и скамейке запасных звёздного нападающего Лионеля Месси, который пропустил игру из-за травмы.

Товарищеский матч

Лос-Анджелес (США). "Лос-Анджелес Мемориал Колизеум".

Аргентина – Коста-Рика – 3:1

Голы: Ди Мария 52, Макаллистер 56, Мартинес 77 – Угальде 34