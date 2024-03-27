Прокуратура Испании требует для экс-главы Федерации футбола Испании Рубиалеса почти 3 года тюрьмы

Испанская прокуратура требует два с половиной года заключения для бывшего главы Федерации футбола Испании, за поцелуй капитана женской сборной Испании по футболу Дженнифер Эрмосо, во время празднования победы на Чемпионате мира в Сиднее

Судья Национального суда Франсиско де Хорхе счел расследование дела завершенным 14 марта, с получением заявления от нынешнего тренера Монтсе Томе и подтвердил аргументы. Он считает, что поцелуй футболистки "не был по согласию и был односторонней и неожиданной инициативой" Луиса Рубиалеса.

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Напомним, что женская сборная Испании в 2023 году победила на Чемпионате мира среди женщин.