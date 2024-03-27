Прокуратура Испании требует для экс-главы Федерации футбола Испании Рубиалеса почти 3 года тюрьмы
За что?
Испанская прокуратура требует два с половиной года заключения для бывшего главы Федерации футбола Испании, за поцелуй капитана женской сборной Испании по футболу Дженнифер Эрмосо, во время празднования победы на Чемпионате мира в Сиднее
Судья Национального суда Франсиско де Хорхе счел расследование дела завершенным 14 марта, с получением заявления от нынешнего тренера Монтсе Томе и подтвердил аргументы. Он считает, что поцелуй футболистки "не был по согласию и был односторонней и неожиданной инициативой" Луиса Рубиалеса.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что женская сборная Испании в 2023 году победила на Чемпионате мира среди женщин.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
efim423 (odessa)
27.03.2024 в 23:01
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Зинченко пытался спасти фаната от полиции после матча с Исландией
- Шевченко лично поблагодарил тренера сборной Исландии за то, что его семья приняла беженцев
- Федецкий: Такое чувство, что Бражко проводит уже 50-й матч за сборную
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 1