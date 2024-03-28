Легенда Ливерпуля Каррагер: Кройф - самый важный человек в истории футбола

Бывший защитник "Ливерпуля", а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер проанализировал вклад экс-тренера "Барселоны" Йохана Кройфа в развитие футбола.

"Не думаю, что он добился каких-то сверхвысоких успехов в своей карьере, но мне кажется, что Кройф уникален в том, что он заложил в "Барселоне" ту модель, которая до сих пор обсуждается. Он заложил в один клуб целую философию, и для меня Йохан Кройф — самый важный человек в истории футбола", - цитирует Каррагера Daily Mail.