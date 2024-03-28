Легенда Ливерпуля Каррагер: Кройф - самый важный человек в истории футбола
Мнение экс-игрока "мерсисайдцев"
CNN
Бывший защитник "Ливерпуля", а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер проанализировал вклад экс-тренера "Барселоны" Йохана Кройфа в развитие футбола.
"Не думаю, что он добился каких-то сверхвысоких успехов в своей карьере, но мне кажется, что Кройф уникален в том, что он заложил в "Барселоне" ту модель, которая до сих пор обсуждается. Он заложил в один клуб целую философию, и для меня Йохан Кройф — самый важный человек в истории футбола", - цитирует Каррагера Daily Mail.
Кройф - трёхкратный обладатель "Золотого мяча". За время своей тренерской карьеры экс-футболист успел поработать с "Барселоной", "Аяксом" и непризнанной УЕФА сборной Каталонии.
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