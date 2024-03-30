"Есть еще куда расти": Игрок Полесья - о своем дебюте в сборной Азербайджана

Полузащитник "Полесья" Эмиль Мустафаев рассказал о том, как происходило его дебютное выступление в составе национальной сборной Азербайджана.

"Первую игру сыграли с монголами - 1:0 выиграли. Тоже был очень интересный матч. Мы всю игру прессинговали их. Всю игру были моменты - но не мог реализовать. Уже на последних минутах получилось у нас забить гол. Вторая игра была с болгарами, уже команда более профессиональная, лучше. Да, с ними было труднее играть, чем с монголами. Считаю, для первого раза неплохо. Есть еще куда расти", — сказал полузащитник.