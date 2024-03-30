  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Есть еще куда расти": Игрок Полесья - о своем дебюте в сборной Азербайджана

Общие новости
Обновлено

Считает, что есть куда прогрессировать

"Есть еще куда расти": Игрок Полесья - о своем дебюте в сборной Азербайджана

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Эмиль Мустафаев рассказал о том, как происходило его дебютное выступление в составе национальной сборной Азербайджана.

"Первую игру сыграли с монголами - 1:0 выиграли. Тоже был очень интересный матч. Мы всю игру прессинговали их. Всю игру были моменты - но не мог реализовать. Уже на последних минутах получилось у нас забить гол. Вторая игра была с болгарами, уже команда более профессиональная, лучше. Да, с ними было труднее играть, чем с монголами. Считаю, для первого раза неплохо. Есть еще куда расти", — сказал полузащитник.

Напомним, Эмиль Мустафаев присоединился к житомирской команде летом 2023 года. За этот сезон он отыграл 10 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

По теме
yellow-arrow
Алонсо остается в Байере, Баранка покидает УАФ, Трубин играет на ноль. Главные новости за 29 марта
yellow-arrow
Дани Алвес может вернуться в тюрьму - теперь за нарушение авторских прав
yellow-arrow
Камбек Крооса, ренессанс №10 и топ-тренер у руля. О перспективах Германии перед Евро
Азербайджан Эмиль Мустафаев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости