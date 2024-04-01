Криштиану Роналду получил еще одну индивидуальную награду
Футболист признан лучшим игроком месяца
Фото: Getty Images
Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду пополнил свою коллекцию еще одной индивидуальной наградой.
Португалец был признан лучшим игроком марта в Саудовской профессиональной лиге.
В голосовании Роналду опередил Абдерразака Хамдаллага из "Аль-Иттихада" и Карла Токо Экамби из "Аль-Иттифака".
رحبوا باللاعب الأفضل ⭐— دوري روشن السعودي (@SPL) April 1, 2024
البرتغالي كريستيانو رونالدو ????????
أفضل لاعب في شهر مارس .. ويفوز بالجائزة المقدمة من @Roshnksa ????
عن الجولات (23-24-25) #دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/RPaKiqThpq
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Источник:SPL
Опубликовал: Екатерина Власова
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