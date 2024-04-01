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Криштиану Роналду получил еще одну индивидуальную награду

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Футболист признан лучшим игроком месяца

Криштиану Роналду получил еще одну индивидуальную награду

Фото: Getty Images

Новина українською

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду пополнил свою коллекцию еще одной индивидуальной наградой.

Португалец был признан лучшим игроком марта в Саудовской профессиональной лиге.

В голосовании Роналду опередил Абдерразака Хамдаллага из "Аль-Иттихада" и Карла Токо Экамби из "Аль-Иттифака".

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Источник:
SPL
Опубликовал: Екатерина Власова
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