Роналду оформил хет-трик во втором поединке подряд

Роналду оформил хет-трик во втором подряд поединке. Результат матча 26-го тура Про лиги Саудовской Аравии "Абха" - "Аль-Наср" - (0:8). Португалец за первый тайм забил три гола, два из которых - штрафные удары, и отдал два ассиста.

В матче "Аль-Наср" - "Аль-Таи" (5:1), в рамках 25-го тура, Криштиану Роналду также оформил хет-трик.

Напомним, что Роналду в свои 39 лет сыграл 24 матча, в которых забил 29 голов и отдал 11 ассистов. Его "Аль-Наср" занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от "Аль-Хиляля" на 12 очков. Для португальца это 65-й хет-трик в карьере.