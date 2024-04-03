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Роналду оформил хет-трик во втором поединке подряд

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И это в 39 лет

Роналду оформил хет-трик во втором поединке подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

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Роналду оформил хет-трик во втором подряд поединке. Результат матча 26-го тура Про лиги Саудовской Аравии "Абха" - "Аль-Наср" - (0:8). Португалец за первый тайм забил три гола, два из которых - штрафные удары, и отдал два ассиста.

В матче "Аль-Наср" - "Аль-Таи" (5:1), в рамках 25-го тура, Криштиану Роналду также оформил хет-трик.

Напомним, что Роналду в свои 39 лет сыграл 24 матча, в которых забил 29 голов и отдал 11 ассистов. Его "Аль-Наср" занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от "Аль-Хиляля" на 12 очков. Для португальца это 65-й хет-трик в карьере.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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