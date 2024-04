Роналду впервые с 2011 года забил два гола со штрафного удара в одном матче

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду оформил 65-й хет-трик в карьере в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Абха" (8:0). Два гола из трёх португалец забил со штрафного удара.

Согласно статистическим данным с портала Sports brief, этот поединок стал для Криштиану четвёртым в карьере, в котором ему удалось дважды отличиться со штрафного.

Последний раз это случилось в игре с "Вильярреалом" в 2011-м году, во время выступлений Роналду в составе мадридского "Реала".

Two free kicks and a cheeky chip.



Another day, another hat trick for Cristiano Ronaldo ????



(via @SPL_EN)pic.twitter.com/j4qLVkguXb