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Сборная Камеруна назначила нового тренера после увольнения экс-игрока Ливерпуля

Общие новости

Изменения на тренерском мостике африканской топ-команды

Сборная Камеруна назначила нового тренера после увольнения экс-игрока Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Марк Брис стал новым главным тренером национальной сборной Камеруна. Об этом объявило Министерство спорта страны.

На этой должности бельгиец заменил Ригобера Сонга, который в конце февраля был отправлен в отставку после вылета в 1/8 финала Кубка африканских наций от будущего финалиста Нигерии (0:2). Срок трудового соглашения пока неизвестен.

В течение своей карьеры Брис тренировал 15 клубов в чемпионатах Бельгии, Нидерландов и Саудовской Аравии.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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