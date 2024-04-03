Сборная Камеруна назначила нового тренера после увольнения экс-игрока Ливерпуля

Марк Брис стал новым главным тренером национальной сборной Камеруна. Об этом объявило Министерство спорта страны.

На этой должности бельгиец заменил Ригобера Сонга, который в конце февраля был отправлен в отставку после вылета в 1/8 финала Кубка африканских наций от будущего финалиста Нигерии (0:2). Срок трудового соглашения пока неизвестен.

В течение своей карьеры Брис тренировал 15 клубов в чемпионатах Бельгии, Нидерландов и Саудовской Аравии.