  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Хацкевич: Моя оставка из Заглембе? Впервые об этом слышу

Общие новости

Тренер опроверг слухи о своем уходе

Хацкевич: Моя оставка из Заглембе? Впервые об этом слышу

Фото: facebook.com/ZaglebieSA

Новина українською

Главный тренер "Заглембе" Александр Хацкевич прокомментировал слухи о своей отставке с должности в польском клубе и скандальную пресс-конференцию.

- Александр Николаевич, сегодня появились слухи, что вас собираются уволить в ближайшее время с должности главного тренера "Заглембе" Сосновец. Это правда?

- Я сейчас на тренировке, от вас впервые об этом слышу.

- Польские СМИ сообщают, что есть недовольство от результатов команды и вашей пресс-конференции после поражения от "Катовице" (0:4). То есть, вам никто из руководства об отставке не говорил, вы остаетесь и дальше работать и все это только слухи?

- Пока что у меня тренировка в планах - вот сейчас, буквально через 15 минут. Вот и все.

- Ваша скандальная пресс-конференция после игры с "Катовице". Игроки действительно самостоятельно придумывали план на игру или вы преувеличили?

- Когда мы должны были играть с "Барселоной", то Валерий Васильевич Лобановский настраивал команду, говорил: "Вы определяете, как сегодня будете играть".

По теме
yellow-arrow
Ибрагимович сыграет прощальный матч за сборную Швеции против Сербии, которая в марте играла с Россией
yellow-arrow
Сборная Камеруна назначила нового тренера после увольнения экс-игрока Ливерпуля
yellow-arrow
Роналду впервые с 2011 года забил два гола со штрафного удара в одном матче
Александр Хацкевич Заглембе (Сосновец)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Укранський футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости