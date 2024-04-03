Хацкевич: Моя оставка из Заглембе? Впервые об этом слышу

Главный тренер "Заглембе" Александр Хацкевич прокомментировал слухи о своей отставке с должности в польском клубе и скандальную пресс-конференцию.

- Александр Николаевич, сегодня появились слухи, что вас собираются уволить в ближайшее время с должности главного тренера "Заглембе" Сосновец. Это правда?

- Я сейчас на тренировке, от вас впервые об этом слышу.

- Польские СМИ сообщают, что есть недовольство от результатов команды и вашей пресс-конференции после поражения от "Катовице" (0:4). То есть, вам никто из руководства об отставке не говорил, вы остаетесь и дальше работать и все это только слухи?

- Пока что у меня тренировка в планах - вот сейчас, буквально через 15 минут. Вот и все.

- Ваша скандальная пресс-конференция после игры с "Катовице". Игроки действительно самостоятельно придумывали план на игру или вы преувеличили?

- Когда мы должны были играть с "Барселоной", то Валерий Васильевич Лобановский настраивал команду, говорил: "Вы определяете, как сегодня будете играть".