Заглембе может уволить Хацкевича в ближайшее время - Источник

Бывший наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич в ближайшее время может быть уволен из польского клуба "Заглембе" Сосновец, сообщает zaglebie.sosnowiec.pl.

"Неофициальные источники сообщают, что Аркадиуш Александер подал в отставку с поста президента "Заглембе". Кроме того, должно было быть принято решение об увольнении Александра Хацкевича.

Во вторник у игроков выходной, в среду они вернутся к тренировкам. И, возможно, именно в среду нам стоит ожидать какой-либо информации по этому поводу", – сказано в источнике.