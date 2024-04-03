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Заглембе может уволить Хацкевича в ближайшее время - Источник

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Ранее он закрыл игроков в раздевалке и заставил выбирать тактику

Заглембе может уволить Хацкевича в ближайшее время - Источник

instagram.com/zaglebiesosnowiec

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Бывший наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич в ближайшее время может быть уволен из польского клуба "Заглембе" Сосновец, сообщает zaglebie.sosnowiec.pl.

"Неофициальные источники сообщают, что Аркадиуш Александер подал в отставку с поста президента "Заглембе". Кроме того, должно было быть принято решение об увольнении Александра Хацкевича.

Во вторник у игроков выходной, в среду они вернутся к тренировкам. И, возможно, именно в среду нам стоит ожидать какой-либо информации по этому поводу", – сказано в источнике.

Напомним, на пресс-конференции после матча с "Катовице" (0:4) Хацкевич сообщил, что на этот поединок игроки его команды сами выбирали тактику на игру, причем за закрытыми дверями. Этот инцидент вызвал большой резонанс среди футбольного сообщества.

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Александр Хацкевич Заглембе (Сосновец)
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Источник:
zaglebie.sosnowiec.pl
Опубликовал: Алина Ерофеева
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