  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Хацкевич: Я сам вырос на улице и знаю, как вести себя в таких ситуациях

Общие новости

Тренер прокомментировал инцидент с фанатами

Хацкевич: Я сам вырос на улице и знаю, как вести себя в таких ситуациях

Фото: facebook.com/ZaglebieSA

Новина українською

Главный тренер "Заглембе" Александр Хацкевич прокомментировал инцидент с фанатами команды на сегодняшней тренировке, в результате чего специалиста якобы избили.

Слова белорусса приводит польский журналист Пьотр Слонка.

"Тренировка проходила в нормальной атмосфере, но в какой-то момент появилась группа людей, желающих агрессивно атаковать тренерский штаб и игроков. Мои игроки показали единство.

Я сам вырос на улице и знаю, как вести себя в таких ситуациях, умею уворачиваться, умею давать удар. Мы не чувствовали себя в безопасности. Проблема в том, что клуб не обеспечил должной безопасности во время тренировок. Этого не должно случиться", - сказал Хацкевич.

По теме
yellow-arrow
Фанаты Заглембе ворвались на тренировку команды и избили Хацкевича
yellow-arrow
Ибрагимович сыграет прощальный матч за сборную Швеции против Сербии, которая в марте играла с Россией
yellow-arrow
Хацкевич: Моя оставка из Заглембе? Впервые об этом слышу
Александр Хацкевич Заглембе (Сосновец)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
03.04.2024 в 14:22
Хац не сдаётся?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Вarcelinius
03.04.2024 в 14:22
Хац не сдаётся?
Ответить
0
0
филанкрот (donetsk)
03.04.2024 в 14:33
ага
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости