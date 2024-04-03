Хацкевич: Я сам вырос на улице и знаю, как вести себя в таких ситуациях
Тренер прокомментировал инцидент с фанатами
Фото: facebook.com/ZaglebieSA
Главный тренер "Заглембе" Александр Хацкевич прокомментировал инцидент с фанатами команды на сегодняшней тренировке, в результате чего специалиста якобы избили.
Слова белорусса приводит польский журналист Пьотр Слонка.
"Тренировка проходила в нормальной атмосфере, но в какой-то момент появилась группа людей, желающих агрессивно атаковать тренерский штаб и игроков. Мои игроки показали единство.
Я сам вырос на улице и знаю, как вести себя в таких ситуациях, умею уворачиваться, умею давать удар. Мы не чувствовали себя в безопасности. Проблема в том, что клуб не обеспечил должной безопасности во время тренировок. Этого не должно случиться", - сказал Хацкевич.
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