Хацкевич: Я сам вырос на улице и знаю, как вести себя в таких ситуациях

Главный тренер "Заглембе" Александр Хацкевич прокомментировал инцидент с фанатами команды на сегодняшней тренировке, в результате чего специалиста якобы избили.

Слова белорусса приводит польский журналист Пьотр Слонка.

"Тренировка проходила в нормальной атмосфере, но в какой-то момент появилась группа людей, желающих агрессивно атаковать тренерский штаб и игроков. Мои игроки показали единство.

Я сам вырос на улице и знаю, как вести себя в таких ситуациях, умею уворачиваться, умею давать удар. Мы не чувствовали себя в безопасности. Проблема в том, что клуб не обеспечил должной безопасности во время тренировок. Этого не должно случиться", - сказал Хацкевич.