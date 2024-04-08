Тренер Монтеррея - о Месси: Он - одержимый карлик с лицом дьявола
В сеть просочилась скандальная аудиозапись
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Ассистент главного тренера "Монтеррея" Нико Санчес оскорбил звёздного нападающего Лионеля Месси.
В первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ "Интер Майами" уступил "Монтеррею" со счетом 1:2. Перед игрой наставник мексиканского клуба Фернандо Ортис выразил свои опасения по поводу того, что "Майами" может получить преференции от официальных лиц турнира из-за наличия Месси в команде соперника.
Отмечается, что по окончании встречи тренер американской команды Херардо Мартино вместе с Месси, Луисом Суаресом и Жорди Альбой высказывали недовольство работой гватемальского арбитра Уолтера Лопеса (в течение поединка футболисты "Интер Майами" получили шесть желтых карточек и одну красную).
"Карлик был одержим, у него было лицо дьявола. Он прижал кулак к моему лицу и сказал: "Кем ты себя возомнил?" Но поскольку я смотрел не на него, а в сторону, и при этом не отвечал - это только ухудшало ситуацию.
А Тата Мартино, этот бедный дурачок, стоял передо мной и говорил мне: "Ты плакать собрался, дурачок? Будешь плакать?" Видимо, они удалили все эти видео, потому что на них они выглядят не в лучшем свете. То, что они сделали, было действительно серьезно", -цитирует The Guardian слова Санчеса на аудиозаписи, опубликованной Fox Sports.
Впрочем, позже Санчес извинился перед Мартино (не упомянув Месси) в видео, опубликованном в социальных сетях.
"Поскольку я не знаю лично тренера "Интера" Херардо Мартино и отозвался о нем неуважительно - приношу свои извинения. Я такой же аргентинец, как и все они, и всегда буду защищать свой клуб. Беру ответственность за сказанное".
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