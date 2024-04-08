Тренер Монтеррея - о Месси: Он - одержимый карлик с лицом дьявола

Ассистент главного тренера "Монтеррея" Нико Санчес оскорбил звёздного нападающего Лионеля Месси.

В первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ "Интер Майами" уступил "Монтеррею" со счетом 1:2. Перед игрой наставник мексиканского клуба Фернандо Ортис выразил свои опасения по поводу того, что "Майами" может получить преференции от официальных лиц турнира из-за наличия Месси в команде соперника.

Отмечается, что по окончании встречи тренер американской команды Херардо Мартино вместе с Месси, Луисом Суаресом и Жорди Альбой высказывали недовольство работой гватемальского арбитра Уолтера Лопеса (в течение поединка футболисты "Интер Майами" получили шесть желтых карточек и одну красную).

"Карлик был одержим, у него было лицо дьявола. Он прижал кулак к моему лицу и сказал: "Кем ты себя возомнил?" Но поскольку я смотрел не на него, а в сторону, и при этом не отвечал - это только ухудшало ситуацию. А Тата Мартино, этот бедный дурачок, стоял передо мной и говорил мне: "Ты плакать собрался, дурачок? Будешь плакать?" Видимо, они удалили все эти видео, потому что на них они выглядят не в лучшем свете. То, что они сделали, было действительно серьезно", -цитирует The Guardian слова Санчеса на аудиозаписи, опубликованной Fox Sports.

Впрочем, позже Санчес извинился перед Мартино (не упомянув Месси) в видео, опубликованном в социальных сетях.