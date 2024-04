Роналду удалили с поля за спровоцированную драку, Аль-Наср проиграл Суперкубок Саудовской Аравии

На нейтральном стадионе "Мохаммед бин Зайед Стэдиум" в Абу-Даби состоялся полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии между саудовскими "Аль-Хилялем" и "Аль-Насром".

Во втором тайме "Аль-Хиляль" обеспечил себе комфортное преимущество, забив два гола в ворота соперника. Ещё больше положение номинальных гостей усугубил лидер клуба - Криштиану Роналду. Сперва португалец ударил локтем в грудь оппонента, из-за чего на поле возникла масштабная потасовка. После удаления за свои действия 39-летний ветеран ещё и замахнулся на арбитра кулаком.

В концовке поединка "Аль-Насру" удалось вернуть интригу, но времени на камбэк команде всё-таки не хватило. В финале Суперкубка "Аль-Хиляль" 11 апреля сыграет с "Аль-Иттихадом" Карима Бензема.

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 2:1

Голы: Аль-Давсари, 61, Малком, 72 – Мане, 90+9

Удаления: Роналду, 86

This was never a red card, Al Bulaihi made the most of it!



pic.twitter.com/CaTOuHbgf0