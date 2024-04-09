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Тренер Аль-Хиляля Жезуш - об удалении Роналду: Для него естественно терять голову, когда он проигрывает

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Экс-наставник "Бенфики" не видит ничего необычного в поведении звёздного ветерана

Тренер Аль-Хиляля Жезуш - об удалении Роналду: Для него естественно терять голову, когда он проигрывает

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Аль-Хиляля" Жорже Жезуш прокомментировал инцидент с удалением Криштиану Роналду на последних минутах полуфинального матча Суперкубка Саудовской Аравии между "Аль-Насром" и "Аль-Хилялем".

"Роналду — один из самых важных игроков в мире и пример для многих, но он не привык проигрывать в своей карьере, поэтому для него естественно терять голову, когда он проигрывает. Также он теряет эмоциональную и умственную концентрацию в таких играх", - заявил он на пресс-конференции.

Напомним, красную карточку Криштиану получил на 86-й минуте, а сам поединок завершился не в пользу его команды - 1:2.

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Источник:
O jogo
Опубликовал: Александр Бураков
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