Тренер Аль-Хиляля Жезуш - об удалении Роналду: Для него естественно терять голову, когда он проигрывает

Главный тренер "Аль-Хиляля" Жорже Жезуш прокомментировал инцидент с удалением Криштиану Роналду на последних минутах полуфинального матча Суперкубка Саудовской Аравии между "Аль-Насром" и "Аль-Хилялем".

"Роналду — один из самых важных игроков в мире и пример для многих, но он не привык проигрывать в своей карьере, поэтому для него естественно терять голову, когда он проигрывает. Также он теряет эмоциональную и умственную концентрацию в таких играх", - заявил он на пресс-конференции.

Напомним, красную карточку Криштиану получил на 86-й минуте, а сам поединок завершился не в пользу его команды - 1:2.