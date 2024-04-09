Тренер Аль-Хиляля Жезуш - об удалении Роналду: Для него естественно терять голову, когда он проигрывает
Экс-наставник "Бенфики" не видит ничего необычного в поведении звёздного ветерана
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аль-Хиляля" Жорже Жезуш прокомментировал инцидент с удалением Криштиану Роналду на последних минутах полуфинального матча Суперкубка Саудовской Аравии между "Аль-Насром" и "Аль-Хилялем".
"Роналду — один из самых важных игроков в мире и пример для многих, но он не привык проигрывать в своей карьере, поэтому для него естественно терять голову, когда он проигрывает. Также он теряет эмоциональную и умственную концентрацию в таких играх", - заявил он на пресс-конференции.
Напомним, красную карточку Криштиану получил на 86-й минуте, а сам поединок завершился не в пользу его команды - 1:2.
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9.04.2024
- Осечки Динамо и Кривбасса, победа Полесья с потерей Будковского. Главные новости за восьмое апреля
- Буяльский: Самочувствие пока не очень - еще не готов играть полный матч
- Чемпионский темп Шахтера, Скрипник все еще без побед, позор Челси. Главные новости за 7 апреля
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО