Алвес вернул отцу Неймара 150 тысяч евро, выплаченные суду по делу об изнасиловании
Дани начинает раздавать долги
Бывший игрок сборной Бразилии Дани Алвес вернул отцу Неймара 150 000 евро, которые были переданы ему для помощи в защите по делу в обвинении о сексуальном изнасиловании. Это подтвердила адвокат экс-футболиста Инес Гвардиола в интервью французскому информационному агентству AFP.
40-летний Алвес был приговорен к 4,5 годам тюремного заключения 22 февраля после того, как высший суд Каталонии признал его виновным в сексуальном насилии над женщиной в ночном клубе Барселоны в 2022 году. Однако, 25 марта бразилец был освобожден из-под стражи после внесения залога в размере 1 миллиона евро до окончательного вступления приговора в силу.
Напомним, Алвес выступал вместе с Неймаром в составе "Барселоны", национальной сборной и "Пари Сен-Жермен".
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