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Алвес вернул отцу Неймара 150 тысяч евро, выплаченные суду по делу об изнасиловании

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Дани начинает раздавать долги

Алвес вернул отцу Неймара 150 тысяч евро, выплаченные суду по делу об изнасиловании

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Бывший игрок сборной Бразилии Дани Алвес вернул отцу Неймара 150 000 евро, которые были переданы ему для помощи в защите по делу в обвинении о сексуальном изнасиловании. Это подтвердила адвокат экс-футболиста Инес Гвардиола в интервью французскому информационному агентству AFP.

40-летний Алвес был приговорен к 4,5 годам тюремного заключения 22 февраля после того, как высший суд Каталонии признал его виновным в сексуальном насилии над женщиной в ночном клубе Барселоны в 2022 году. Однако, 25 марта бразилец был освобожден из-под стражи после внесения залога в размере 1 миллиона евро до окончательного вступления приговора в силу.

Напомним, Алвес выступал вместе с Неймаром в составе "Барселоны", национальной сборной и "Пари Сен-Жермен".

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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