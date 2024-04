Фанат ударил плетью одноклубника Бензема после поражения в Суперкубке Саудовской Аравии

В социальных сетях появилось скандальное видео из Саудовской Аравии.

В финале национального суперкубка "Аль-Иттихад" потерпел разгромное поражение от "Аль-Хиляля" со счётом 1:4.

После завершения матча марокканский нападающий проигравшей команды Абдерразак Амдалла подошёл к трибуне и облил водой одного из болельщиков в ответ на его оскорбления, после чего зритель дважды ударил футболиста плетью. По последним данным, горе-фанат уже задержан и передан сотрудникам полиции Абу-Даби.

Стоит отметить, что Амдалла стал единственным автором гола "Аль-Иттихада" в том поединке.

A spectator attacked Al Ittihad player Abderrazak Hamdallah with a whip during a confrontation after the team’s Saudi Super Cup final defeat to Al Hilal. Video shows the striker being assaulted after throwing water at the fan. pic.twitter.com/l7xMWCSAVV