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Фанат ударил плетью одноклубника Бензема после поражения в Суперкубке Саудовской Аравии

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Неадекватное поведение болельщика в традиционной арабской одежде

Фанат ударил плетью одноклубника Бензема после поражения в Суперкубке Саудовской Аравии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В социальных сетях появилось скандальное видео из Саудовской Аравии.

В финале национального суперкубка "Аль-Иттихад" потерпел разгромное поражение от "Аль-Хиляля" со счётом 1:4.

После завершения матча марокканский нападающий проигравшей команды Абдерразак Амдалла подошёл к трибуне и облил водой одного из болельщиков в ответ на его оскорбления, после чего зритель дважды ударил футболиста плетью. По последним данным, горе-фанат уже задержан и передан сотрудникам полиции Абу-Даби.

Стоит отметить, что Амдалла стал единственным автором гола "Аль-Иттихада" в том поединке.

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Источник:
AJE Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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