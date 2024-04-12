Фанат ударил плетью одноклубника Бензема после поражения в Суперкубке Саудовской Аравии
Неадекватное поведение болельщика в традиционной арабской одежде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В социальных сетях появилось скандальное видео из Саудовской Аравии.
В финале национального суперкубка "Аль-Иттихад" потерпел разгромное поражение от "Аль-Хиляля" со счётом 1:4.
После завершения матча марокканский нападающий проигравшей команды Абдерразак Амдалла подошёл к трибуне и облил водой одного из болельщиков в ответ на его оскорбления, после чего зритель дважды ударил футболиста плетью. По последним данным, горе-фанат уже задержан и передан сотрудникам полиции Абу-Даби.
Стоит отметить, что Амдалла стал единственным автором гола "Аль-Иттихада" в том поединке.
A spectator attacked Al Ittihad player Abderrazak Hamdallah with a whip during a confrontation after the team’s Saudi Super Cup final defeat to Al Hilal. Video shows the striker being assaulted after throwing water at the fan. pic.twitter.com/l7xMWCSAVV— AJE Sport (@AJE_Sport) April 12, 2024
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