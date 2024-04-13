Иран начал атаку на Израиль

Армия Израиля информирует, что Иран запустил на их страну десятки беспилотников. США пообещали помочь Израилю противостоять нападению. Ранее в СМИ появлялась информация, что в ближайшие сутки Иран может нанести по этому государству массированный ракетный удар.

Из-за напряженной ситуации Израиль привел вооруженные силы в полную боевую готовность. Главный военный представитель Даниэль Хагари сообщил, что десятки боевых самолетов находятся в воздухе в рамках состояния готовности. Также были отменены все школьные экскурсии и молодежные мероприятия, которые запланированы на ближайшие дни. Издание Times of Israel информирует, что по всей стране ограничивают собрания до 1 000 человек.

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Эта атака является ответом на удар Израиля по посольству Ирана 1-го апреля. Тогда погибли 7 членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), среди которых - высокопоставленные офицеры.

Сегодня в Премьер-лиге Израиля состоялись при полных трибунах 3 футбольных матча. Еще 3 игры запланированы на завтра, 14-е апреля.