  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

История закончилась. Аль-Хиляль не одержал победу впервые за 35 матчей

Общие новости
Обновлено

4:2

История закончилась. Аль-Хиляль не одержал победу впервые за 35 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

17 апреля состоялся матч "Аль-Айн" - "Аль-Хиляль" в рамках полуфинала Лиги чемпионов АФК.

Хозяева в первом тайме вели в счете. За 38 минут команда успела забить три гола, но соперники отыграли один мяч. Во второй части матча клубы обменялись голами. Финальный счет - 4:2.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Таким образом, победная серия "Аль-Хиляля", которая длилась 34 матча, официально завершилась.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ разбил Барсу, Боруссия прошла Атлетико, дисквалификация Роналду. Главные новости за 16 апреля
yellow-arrow
Умер чемпион мира 1974 года Бернд Хёльценбайн
yellow-arrow
Роналду дисквалифицируют за красную карточку в Суперкубке Саудовской Аравии - назван срок
Аль-Айн (ОАЭ) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости