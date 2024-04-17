История закончилась. Аль-Хиляль не одержал победу впервые за 35 матчей
4:2
Getty Images/Global Images Ukraine
17 апреля состоялся матч "Аль-Айн" - "Аль-Хиляль" в рамках полуфинала Лиги чемпионов АФК.
Хозяева в первом тайме вели в счете. За 38 минут команда успела забить три гола, но соперники отыграли один мяч. Во второй части матча клубы обменялись голами. Финальный счет - 4:2.
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Таким образом, победная серия "Аль-Хиляля", которая длилась 34 матча, официально завершилась.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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