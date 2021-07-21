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Результаты и расписание мужского футбольного турнира на Олимпиаде-2020
Держим руку на пульсе
фото - AP Photo
UA-Футбол представляет вашему вниманию расписание и результаты всех матчей мужского турнира на Олимпийских играх 2020. Финальная часть пройдет с 22 июля по 7 августа 2021 года.
Группа А
22 июля 2021
Мексика 11:00 Франция
Япония 14:00 ЮАР
25 июля 2021
Франция 11:00 ЮАР
Япония 14:00 Мексика
28 июля 2021
Франция 14:30 Япония
ЮАР 14:30 Мексика
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Мексика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|2
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|3
|ЮАР
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|4
|Япония
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
Группа В
22 июля 2021
Новая Зеландия 11:00 Южная Корея
Гондурас 14:00 Румыния
25 июля 2021
Новая Зеландия 11:00 Гондурас
Румыния 14:00 Южная Корея
28 июля 2021
Румыния 11:30 Новая Зеландия
Южная Корея 11:30 Гондурас
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Гондурас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|2
|Новая Зеландия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|3
|Румыния
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|4
|Южная Корея
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
Группа С
22 июля 2021
Египет 10:30 Испания
Аргентина 13:30 Австралия
25 июля 2021
Египет 10:30 Аргентина
Австралия 13:30 Испания
28 июля 2021
Австралия 14:00 Египет
Испания 14:00 Аргентина
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|2
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|3
|Египет
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
Группа D
22 июля 2021
Кот-д’Ивуар 11:30 Саудовская Аравия
Бразилия 14:30 Германия
25 июля 2021
Бразилия 11:30 Кот-д’Ивуар
Саудовская Аравия 14:30 Германия
28 июля 2021
Саудовская Аравия 11:00 Бразилия
Германия 11:00 Кот-д’Ивуар
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|2
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|3
|Кот-д’Ивуар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|4
|Саудовская Аравия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
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