Результаты и расписание мужского футбольного турнира на Олимпиаде-2020

UA-Футбол представляет вашему вниманию расписание и результаты всех матчей мужского турнира на Олимпийских играх 2020. Финальная часть пройдет с 22 июля по 7 августа 2021 года.

Группа А

22 июля 2021

Мексика 11:00 Франция

Япония 14:00 ЮАР

25 июля 2021

Франция 11:00 ЮАР

Япония 14:00 Мексика

28 июля 2021

Франция 14:30 Япония

ЮАР 14:30 Мексика

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Мексика 0 0 0 0 0-0 0 0 2 Франция 0 0 0 0 0-0 0 0 3 ЮАР 0 0 0 0 0-0 0 0 4 Япония 0 0 0 0 0-0 0 0

Группа В

22 июля 2021

Новая Зеландия 11:00 Южная Корея

Гондурас 14:00 Румыния

25 июля 2021

Новая Зеландия 11:00 Гондурас

Румыния 14:00 Южная Корея

28 июля 2021

Румыния 11:30 Новая Зеландия

Южная Корея 11:30 Гондурас

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Гондурас 0 0 0 0 0-0 0 0 2 Новая Зеландия 0 0 0 0 0-0 0 0 3 Румыния 0 0 0 0 0-0 0 0 4 Южная Корея 0 0 0 0 0-0 0 0

Группа С

22 июля 2021

Египет 10:30 Испания

Аргентина 13:30 Австралия

25 июля 2021

Египет 10:30 Аргентина

Австралия 13:30 Испания

28 июля 2021

Австралия 14:00 Египет

Испания 14:00 Аргентина

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Австралия 0 0 0 0 0-0 0 0 2 Аргентина 0 0 0 0 0-0 0 0 3 Египет 0 0 0 0 0-0 0 0 4 Испания 0 0 0 0 0-0 0 0

Группа D

22 июля 2021

Кот-д’Ивуар 11:30 Саудовская Аравия

Бразилия 14:30 Германия

25 июля 2021

Бразилия 11:30 Кот-д’Ивуар

Саудовская Аравия 14:30 Германия

28 июля 2021

Саудовская Аравия 11:00 Бразилия

Германия 11:00 Кот-д’Ивуар