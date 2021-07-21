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Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Результаты и расписание мужского футбольного турнира на Олимпиаде-2020

Олимпиада
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Результаты и расписание мужского футбольного турнира на Олимпиаде-2020

фото - AP Photo

UA-Футбол
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UA-Футбол представляет вашему вниманию расписание и результаты всех матчей мужского турнира на Олимпийских играх 2020. Финальная часть пройдет с 22 июля по 7 августа 2021 года.

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Группа А

22 июля 2021
Мексика 11:00 Франция
Япония 14:00 ЮАР

25 июля 2021
Франция 11:00 ЮАР
Япония 14:00 Мексика

28 июля 2021
Франция 14:30 Япония
ЮАР 14:30 Мексика

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
1 Мексика 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Франция 0 0 0 0 0-0 0 0
3 ЮАР 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Япония 0 0 0 0 0-0 0 0

Группа В

22 июля 2021
Новая Зеландия 11:00 Южная Корея
Гондурас 14:00 Румыния

25 июля 2021
Новая Зеландия 11:00 Гондурас
Румыния 14:00 Южная Корея

28 июля 2021
Румыния 11:30 Новая Зеландия
Южная Корея 11:30 Гондурас

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
1 Гондурас 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Новая Зеландия 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Румыния 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Южная Корея 0 0 0 0 0-0 0 0

Группа С

22 июля 2021
Египет 10:30 Испания
Аргентина 13:30 Австралия

25 июля 2021
Египет 10:30 Аргентина
Австралия 13:30 Испания

28 июля 2021
Австралия 14:00 Египет
Испания 14:00 Аргентина

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
1 Австралия 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Аргентина 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Египет 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Испания 0 0 0 0 0-0 0 0

Группа D

22 июля 2021
Кот-д’Ивуар 11:30 Саудовская Аравия
Бразилия 14:30 Германия

25 июля 2021
Бразилия 11:30 Кот-д’Ивуар
Саудовская Аравия 14:30 Германия

28 июля 2021
Саудовская Аравия 11:00 Бразилия
Германия 11:00 Кот-д’Ивуар

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
1 Бразилия 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Германия 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Кот-д’Ивуар 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Саудовская Аравия 0 0 0 0 0-0 0 0
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В статье: Олимпиада-2020
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Комментарии (1)
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sergio07 (Запоріжжя)
21.07.2021 в 10:53
Я нарахував від Європи лише 4 команди.
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