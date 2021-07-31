Видели бронзовый матч Свитолиной? Видео обзор триллера, который длился 2.5 часа

Элина Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая завоевала медаль на Олимпиаде. В матче за третье место против представительницы Казахстаны Елены Рыбакиной одесситка за два с половиной часа одержала победу в трёх сетах. По ходу решающей партии Свитолина уступала 1:4, однако затем выиграла пять партий подряд и завоевала бронзовую награду.

Читайте такжеЭлина Свитолина: Я потратила все силы, которые возможно, все болит и ноги не держат